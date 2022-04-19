憲法優先保障「性自主權」 法官吳佳樺再判小三免賠錢

林姓女子指控丈夫和王姓女子搞外遇，在租屋處多次發生性行為，提告要求王女賠償100萬元，台北地方法院法官吳佳樺在判決中罕見畫底線標示重點，指出憲法優先保障性自主決定權，婚姻幸福圓滿並非法律保障的利益為由，判林女敗訴，可上訴。

吳佳樺是大法官吳陳鐶的女兒，她去年11月30日審理另案侵害配偶權案件時，已依大法官釋字791號解釋，認為憲法不再強調保障婚姻制度，轉為重視配偶「個人性自主決定權」，不應承認配偶一方受另一方獨占的「配偶權」概念，判元配敗訴，引發熱議；而吳陳鐶在釋字第791號解釋中，也是唯一提出不同意見書的大法官，認為通姦罪合憲。

吳佳樺在本案中認為，依照大法官宣告刑法通姦罪違憲的釋字791號解釋，我國憲法已不再強調婚姻與家庭制度保障，變成重視婚姻中獨立個體的性自主決定權，配偶不因婚姻關係而有支配對方意志、性親密關係自主的權利。

判決指出，釋字791號解釋強調，婚姻中配偶一方「有通姦行為，固已損及婚姻關係中原應信守的忠誠義務，並有害對方之感情與對婚姻之期待，但尚不致明顯損及公益」，可知婚姻核心價值不是「忠誠義務」，更重要的是情感上的溝通、互信和承諾。

法官認為，不能肉體或精神出軌、不能對他人口頭或行動表達愛意，實際上是控制配偶內在思想、表意行為、性親密關係自主決定，涉及憲法保障的思想、言論自由及性自主權。

吳佳樺指出，立法者沒有承認身分權是民法第184、195條中的「權利」，又本案中王女和有婦之夫相姦，無從破壞林女的配偶身分，認為林女主張沒有理由。

她認為，婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，本身抽象、難以定義，難認是法律上的利益，且每個人對於幸福婚姻的圖像不盡相同；由法院介入判斷私人婚姻是否美滿幸福，無疑是以法官自己價值觀決定幸福婚姻定義、婚姻是否破碎、配偶間的相處模式。