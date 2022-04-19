五星酒店泳池遭撞傷頭 女告日月千禧求償20萬被駁回

吳姓女子到台中知名五星級酒店日月千禧游泳時，因巫姓泳客起步未注意撞到她頭受傷，吳控訴酒店未依規定配置救生員，對負責人、總經理求償20萬元。法院發現，吳、巫在泳池碰撞是猝不及防突發，不管有無救生員在場都難避免，認為她受傷和酒店管理無因果關係，予以駁回，可上訴。

吳女主張，她前年7月到酒店附設的俱樂部游泳，起步時因巫男沒注意撞到她頭受傷，認為酒店沒依規定至少配置1名救生員，認為酒店張姓負責人、陳姓總經理及陳姓俱樂部經理有關裡監督之責，連同醫藥費7575元、精神撫慰金20萬元，向3人求償20萬7575元。

日月千禧表示，吳女受傷是因為巫男過失，並非他們場所設備有所欠缺，而救生員職責是水域救護、救生，難期待就他人過失傷害行為有所預見，且當時也非吳女、巫男有何特別明顯危險行為，是池內瞬間身體碰撞，就算救生員在場也難以避免。

日月千禧也說，該泳池並非專供吳女1人使用，她應可預見泳池周圍還有其他泳客，自己應該避免和他人發生碰撞，自己沒有注意而生損害顯然也有過失。且她事發後仍繼續游泳，傷勢非重，巫也賠她13萬5000元和解，認為她再求償撫慰金、醫藥費20萬不合理。

法院查，全案是因巫男沒注意吳在水道前方朝他游過來，起步時全身向前撲，額頭才撞到吳女的頭，而日月千禧有聘雇合格救生員，但當時於櫃台處理事務不在場。