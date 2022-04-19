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關西機場事件楊蕙如涉帶網路風向辱公署 繳清罰金結案

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣高等法院認為楊蕙如犯侮辱公務員執行之職務罪，判她6月徒刑，得易科罰金定讞。資料照片。記者曾吉松／攝影
台灣高等法院認為楊蕙如犯侮辱公務員執行之職務罪，判她6月徒刑，得易科罰金定讞。資料照片。記者曾吉松／攝影

「卡神」楊蕙如及友人蔡福明被控利用網路PTT論壇侮辱外交部駐大阪辦事處。台北地院認定2人貶損依法執行職務的公務員及侮辱公署，判處2人各6月徒刑，得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院改判各5月定讞。台北地檢署日前通知楊女到案執行，楊女18日到北檢執行科繳清罰金。

2018年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如於107年9月6日提供申辦的網路，供蔡福明連線上網登入PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章。

檢方指出，文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。台北地檢署於2019年12月2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如、蔡福明。

台北地方法院審理後指出，綜觀全文，顯見蔡福明當時並非在評論事件，而是侮辱駐大阪辦事處公務員依法執行的職務及駐大阪辦事處，此舉已超過言論自由保障的界線。

北院表示，LINE群組「高雄組」是以楊蕙如為首的群組，楊蕙如透過該群組發表文章編號，指示蔡福明及群組內的人支持或批評特定文章，再由蔡福明招攬之人將發表的結果截圖給蔡福明後，然後向楊蕙如請款，蔡福明取得款項後，再交給招攬之人，藉此將所欲表達的意思，從網路迅速散布、影響、並帶領輿論風向。

北院指出，蔡福明、楊蕙如均坦認聚會間有彼此討論交換訊息，楊蕙如也認為文章符合要表述的目的，不排除2人在當天曾和與會者討論，才發表文章，認定蔡福明、楊蕙如間有犯意聯絡及行為分擔，依侮辱公署罪各判2人6月徒刑，得易科罰金。

2人不服提上訴，高院審酌2人隨意以文章為辱罵，對公務員依法執行職務之尊嚴有所戕害，實在不應該，依共同犯侮辱公務員執行之職務罪，各處有期徒刑5月，得易科罰金定讞。

楊蕙如 大阪

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