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三創員工竄改薪資單 偷幫自己和男友加薪312萬元全吐回

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

黃姓女子10年前擔任鴻海集團旗下世達發（已解散）、三創數位公司人資部管理師，假造薪資請款單上的金額，每月替自己加薪，共詐得286萬餘元，也讓離職的張姓男友多領26萬餘元。三創提告求償，最高法院判黃女應賠償286萬餘元，並和男友連帶賠償26萬餘元確定。

黃女2012年4月任職於世達發科技公司，2013年4月轉入三創公司，均擔任人資部管理師，負責結算員工薪資、獎金等；她2013年1月也介紹張姓男友進入世達發工作，但2個月後離職，兩人隔年登記結婚。

黃女任職期間，在薪資明細表上的實領合計、實發金額或英發金額等欄位，填入不實的數字，並登載在請款單上，替自己每月加薪9萬至25萬元不等，共計286萬餘元；然而，張離職後，黃女也以同樣手法，讓男友多領26萬薪資和年終獎金。

三創認為黃女、張侵害公司財產權，把不法所得全部花費殆盡，向法院提告刑民事訴訟；黃女刑事部分被依偽造文書、違反商業會計法判刑3年6月定讞，張判刑8月，得易科罰金確定。

民事部分，黃女反駁，當初因為三創公司仍處於草創階段，尚未建置完善的薪資撥付流程，才會經主管同意，把臨時工讀生薪資等，先匯入她的帳戶，再由她發放現金，且發薪流程經層層把關，她不可能偽造盜領。

黃女指出，即使法院認定她有偽造薪資明細表、請款單，但她製作的表單經層層審核卻無人發現錯誤而撥款，三創公司也應負疏於監督的過失責任。

張則抗辯，他離職前經主管同意可以拿到資遣費、保證年終；再者，為協助公司發放臨時工讀生費用，又女友的薪資帳戶不敷使用，才會取得主管同意，將部分款項匯到他的戶頭，因他當時和女友論及婚嫁，對黃女十分信任，也都把收入、提款卡和信用卡交給黃女保管。

士林地院一審判黃女應賠償三創286萬元、張應賠償26萬餘元。高等法院二審對比黃女應領薪資和帳戶實際匯入金額，認定黃女每月超領9萬5000餘元至25萬餘元不等不等金額，判黃女應賠償286萬餘元，另與張應連帶賠償26萬餘元。案件上訴，最高法院原審判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

三創生活園區。圖／聯合報系資料照片
三創生活園區。圖／聯合報系資料照片

薪資 離職 民事訴訟

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