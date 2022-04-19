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搏擊教練迷昏女同學舔下體 「沒手指沾口水」這段減刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

搏擊教練林鼎岳3年前覬覦研究所女同學美色，趁飲酒聊天時，在對方杯子裡摻鎮定安眠劑，待對方昏迷再以手指性侵、口交。林事後否認，辯稱她嘴巴說不要，卻抓他的手去摸下體，藥物也是她自己摻的，一審依以藥劑犯強制性交罪判他4年6月，二審重判7年6月。最高法院撤銷，台灣高等法院更一審今改判4年5月刑。

林鼎岳（48歲）曾在新北市經營拳館，參加多場國際賽事，拿下不少獎牌。林被控於2019年3月7日傍晚，開車載研究所女同學到拳館與朋友喝酒聊天，等到友人陸續離開，他在女方的酒裡偷加含有氯硝西泮（Clonazepam）成分的苯二氮平類鎮定安眠劑，女同學意識模糊後，林用舌頭舔舐她下體並指侵。

期間，女同學曾說「不要」、「會痛」，當她隔天早上清醒時，發現衣衫不整，懷疑遭下藥性侵，跟老師報告後報警、就醫檢查。

新北地院審理時，林鼎岳反指女同學拉著他的手摸她下體，直到女同學明確表達不想做愛就停止動作。對於女同學的尿液檢驗出鎮定劑成分，林稱藥物是他在夜市買的助興水，是女同學在不知情的情況下加到酒裡面，兩個人都有喝，但對方喝得比較多。

新北院不採信林鼎岳的說法，還發現他曾因妨害性自主案件被判刑3年6月，2013年底才假釋出獄，考量他已與女同學和解，判他4年6月徒刑。檢方上訴，高院前審認為林利用藥劑使被害人無法反抗，行徑相當惡劣，且被害人還因此記憶短暫受損，雖然他沒用生殖器插入女方性器，但口交也沒降低惡性。因林否認犯罪，高院前審認為無可憫恕，且這種事「不是金錢可彌補」，重判為7年6月刑。

因最高法院認為事實仍有待釐清之處，撤銷、發回高院更審。高院更一審認為，檢察官起訴並未認定林有以手指沾染口水撫摸女同學生殖器，地院判決有這般認定卻沒說明依據，也與女同學的證述情節不符，因此撤銷。

高院更一審認為，林鼎岳以藥劑強制性交，應給予責難，但考量他對女同學「心存好感」而逾矩，兩人又達成和解且履行完畢，被害人也表示「不再追究」，若重判有情輕法重的情況，因此給予減刑。

林鼎岳在酒裡摻鎮定安眠類藥劑性侵，更一審認為他嚴重侵害被害人性自主權，也沒坦承全部犯行，並不可取，考量他是累犯、正在讀研究所、離婚、以零售禮品為業，再參酌被害人對科刑的意見，改判4年5月徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

搏擊教練林鼎岳覬覦研究所女同學美色，2019年3月趁飲酒聊天時，在對方杯子裡摻鎮定安眠劑，待對方昏迷再以手指性侵並口交。示意圖／ingimage
搏擊教練林鼎岳覬覦研究所女同學美色，2019年3月趁飲酒聊天時，在對方杯子裡摻鎮定安眠劑，待對方昏迷再以手指性侵並口交。示意圖／ingimage

性侵 台灣高等法院

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