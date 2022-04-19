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祖父「吃幼齒」竟性侵孫女還拍片 3天4次判13年刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

何老先生因「好奇」，在未滿12歲的孫女拜訪過夜時，趁機性侵猥褻，甚至拍下侵害過程，當自己拍的犯罪影片曝光，還辯稱「中風、無法勃起」才會好奇欺負孫女。士林地方法院認定他犯對未滿14歲女子強制性交等4罪，判刑13年；何上訴，台灣高等法院今駁回。

2020年8月，孫女到祖父住處過夜，何趁孫女入睡，用手撫摸、指侵，並用手機拍下猥褻、性侵過程。隔天祖父又強行摸胸猥褻，到了第三天凌晨，他再度猥褻、強制性交得逞。第三天早上，何再度性侵，並強拉孫女的手摸他的陰莖，還拍下孫女觸摸的過程。

何老先生自稱「中風而無法勃起，一時好奇犯案」，士院認為他未善盡妥慎照護、教導之責，反利用孫女拜訪住處機會洩慾，罔顧孫女身心人格發展、心靈感受，甚至拍攝過程，行為「違悖人倫綱常，為社會道德、法理所不容」。

一審認為何在不同時間點犯下4罪，包括以違反本人意願之方法使兒童被拍攝猥褻及性交行為之電子訊號罪、對未滿14歲女子犯強制猥褻對未滿14歲女子犯強制性交罪、違反本人意願之方法使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪等，考量他的年紀，定應執行13年徒刑。

何不服而提上訴，高院認為一審認事用法無違誤，維持士院見解，駁回他上訴。

一名女童到祖父家短住，卻在3天內遭祖父猥褻、性侵4次，還遭祖父拍片紀錄。示意圖／Ingimage
一名女童到祖父家短住，卻在3天內遭祖父猥褻、性侵4次，還遭祖父拍片紀錄。示意圖／Ingimage

猥褻 性侵 中風

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