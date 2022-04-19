桃園鐵道迷高中生佯裝司機員 校方：事發過程了解中

《神鬼交鋒》台灣再現，台鐵本月16日集集支線2712次濁水=二水間，有2名高中生身穿全套的司機員制服，佯裝自己是高雄機務段的見習司機員，要從二水搭到彰化，被列車長詢問細節時，才穿幫；其中1名學生為桃園新屋區私立清華高中1年級學生，清華高中教務主任陳昭宏表示，對於學生擅闖一事感到抱歉，待台鐵行文來校確定所有事發經過後，會再決定行政懲處事宜。

據了解，另1名高中生高雄雄工學生，2人身穿與台鐵司機員相當雷同款式衣服，並自稱是見習生，被台鐵人員引導至駕駛室外，所幸列車長發現2人，仔細詢問才拆穿2人，目前台鐵已行文至2校，呼籲校方約束學生校外行為。

陳昭宏表示，此學生為高一的軌道車輛科學生，學生平時假日都和一群鐵道迷到各大車站拍攝各式車輛，了解學生夢想進台鐵上班的心，不過學生誤闖校方要負一定的輔導責任。

陳昭宏指出，學生事發當下有打電話給他，告訴他「出事了」，初步了解學生服裝與台鐵司機員服裝相當雷同，昨天已展開調查，待台鐵行文來後，了解全面狀況，有機會會親自帶學生道歉。

私立清華高中有全台唯一的軌道車輛科，多年來不斷培育台鐵、捷運等相關人才，因此校方在2015年爭取到報廢的R70火車頭及復興號車廂，不僅可以發動，更設計成多媒體教學情境，讓學生學習，不過校方火車鑰匙都嚴加管控，學生不可能輕易取得。