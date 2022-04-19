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影／年利20％每月領1萬？女攤商聽到高利率差點中計

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓女攤商疑誤信歹徒「高利息」的詐騙話術，欲前往銀行匯款60萬元，因行員發現廖女匯款帳戶有異，通知警方到場，廖女才證稱，曾某辦公大樓聽取互助會說明，對方承諾年利率20％的定存優惠，存款60萬元，每月可領1萬元，警方直說，此為常見投資詐騙話術，提醒廖婦不要中計，廖婦才打消念頭。

第二分局永興所巡佐何宗文、警員沈修安15日上午11時許，接獲國泰世華銀行行員報案稱，有民眾疑似遭詐騙需警方協助，員警立即趕赴現場。

經查，68歲廖婦在匯款前，曾透過朋友介紹，前往一處辦公大樓聽取大聯盟互助會說明，對方聲稱，投資60萬元的話，每個月保證輕鬆領取一萬元利息，利率絕對比銀行定存實惠，且要廖婦先到銀行將對方提供的帳戶設定為約定帳戶再匯款。

不過15日廖婦前往銀行匯款時，經行員查詢匯款帳戶是一名年輕人所開立，設定不能臨櫃匯款，只能透過ATM或是網路轉帳，但廖婦根本不會使用網路轉帳，也不清楚約定帳戶是什麼意思，只要辦每月高額利息獲利的定存，行員認為有異，趕緊報警。

員警向廖婦說明，這是典型「假投資、真詐騙」的老哏，雖是透過朋友介紹，但其實就是變相的「老鼠會」，看準現在銀行定存利率低，就以高利率、高投資報酬當作誘餌，再利用後面加入的人「投資」的錢去給前面加入的人「利息」，但大部分款項都進入詐騙集團口袋，且將詐騙帳戶設定為不能臨櫃匯款，藉以規避行員的關懷提問。

經過警方說明後，廖婦才打消匯款念頭，保住經營攤商賺來的血汗錢。

第二警分局長陳家銘說，詐騙手法一籮筐，「假投資」詐騙手法雖只排第三，財損規模卻最高，民眾享受網路交易與手機帶來的便利之餘，也應加強自身防詐意識，詐騙花招雖然推陳出新，但只要把握「3C原則」，也就是calm（冷靜）、check（查證）、call（求助），就能保障交易安全，民眾如果遇到疑似詐騙，可以立即撥打165反詐騙諮詢專線求助，藉此保障財產安全。

台中市廖姓婦人15日中歹徒投資詐騙陷阱，要到銀行匯款60萬元，警方、行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市廖姓婦人15日中歹徒投資詐騙陷阱，要到銀行匯款60萬元，警方、行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供

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