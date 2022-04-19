國防大學少校刁難廠商索賄 吐出犯罪所得二審減成3年半

國防大學少校採購官曾憲志多次向廠商廖姓夫婦索賄，並勾結退役同袍、營建公司蔡姓負責人，利用小額採購案浮報詐領近百萬。桃園地方法院依貪汙治罪條例判曾8年6月徒刑，台灣高法院今考量他還清不法所得，減為3年6月徒刑，褫奪公權1年。

一審時，5名業者都獲緩刑。

曾憲志（41歲）自2014年7月擔任少校採購官、後勤官，趁辦理國防大學率真校區小額採購時，多次盜刻廠商印章，浮報採購量、施作次數詐領各項工程價金；另從2017年3月起，又浮報夾子車、懸臂車28次，並向廖姓廠商及他的周姓妻子以每件採購1至2萬元價碼索賄，若不從就刁難迫使就範。

曾和蔡合作，透過木樁支架、樟樹補植等小額採購開立不實報價單，國防大學某次採購中，明明只有56箱衛生紙需求，曾竟浮報到206箱，並透過徐姓友人、劉姓零售業者製作假發票核銷。

檢方查出曾虛報的名目五花八門，舉凡木樁支架、花卉植栽、有機肥料、地板打蠟、驅蟲滅鼠、阿里山茶葉都有，不法所得近百萬元。2017年9月，曾獅子大開口，再指使周女偽造43次、45次清運文件，自己並冒用官兵簽名，企圖一次詐領74萬8000元，遭國防大學發現後將他送辦。

檢方痛斥，曾貪汙次數多、敗壞軍紀，廖姓夫妻怕被曾刁難，過程中無獲利，在「為公之道德勇氣，與為私的公司商譽經營」間抉擇，處境兩難。

桃院認為曾憲志貪圖私利，利用職務上機會，自2014年7月至2017年11間浮報、虛構採購費用以詐取財物，並向廠商索賄，次數不少、食髓知味，也有廠商筆記為證。曾在審理中部分坦承，而廖、周婦、蔡、劉及徐姓業者配合曾共同詐財，都認罪。

桃院審理後依24個利用職務機會詐取財物罪及利用職務機會詐取財物未遂罪、不違背職務收受賄賂罪，判曾8年6月徒刑，另廖、周女，蔡、劉女與徐則獲輕判，並獲緩刑。