6秒連切2線車道 他不滿被逼車 檢舉讓小黃運將吞罰單

苗姓計程車司機去年行駛在基隆市仁一路內側車道，6秒內往右連切換2線到外側車道，致原行駛中線駕駛人被逼到外側車道並急減速。他雖不服要求撤銷「交會時未保持適當之間隔」的600元罰單，但基隆地院審結，認定處分無不當，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，苗男去年5月8日下午1點半多，駕駛計程車行駛仁一路接近愛六路路口時，被人檢舉違規。基隆警一分局最後以「交會時未保持適當之間隔」逕行舉發，公路總局台北市區監理所裁罰600元。

苗男不服處分提起行政訴訟，主張「交會時未保持適當之間隔」僅指雙向道路上、下坡車輛，或行駛山路時未保持適當間隔而言。他行駛的仁一路是單行道不適用，且變換車道時右側無人車，外側道路右側也有臨停汽車及適當空間，尚與正確駕駛情況相符，聲明原處分撤銷。

法院勘驗舉發違規光碟畫面，看到檢舉人行駛仁一路中線車道，錄影時間第2到5秒間，左前方內側車道計程車切往中線車道，檢舉人往外側車道行駛。錄影時間第6到8秒間，計程車又往右變換到外側車道，導致兩車距離逼近，檢舉人車輛受迫在計程車和與停放路側車輛間幾近停頓，計程車接著行駛到檢舉人車輛前方。

法院認為，苗男駕駛計程車與檢舉人車輛交會過程，不僅貼近同一車道內行駛的其他車輛，壓迫他車行進，甚至導致他車無順利前行空間，必須暫時停頓，顯已未於交會時保持適當間隔，違規行為屬實，處分自無不當。