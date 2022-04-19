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眼神、手表反光暗示「到廁所壞壞」？ 攤商被控猥褻少女判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中杜姓攤商被控朝1名有心智缺陷的少女襲胸、強吻，還以眼神示意、手表反光要她一起到男廁，因少女大哭，家人才發現異狀，檢方依乘機猥褻罪嫌起訴杜。法院比對證詞，發現少女說詞不一、有不符常理之處，杜喊冤稱根本沒碰她，法院審理後認為檢方舉證不足，判處杜男無罪，可上訴。

檢方起訴指出， 杜男和少女阿嬤一起在外埔某公廟外擺攤，杜明知少女有心智缺陷前年9月至12月間，常常用LINE傳語音或以手表反射光照她，以暗示到後面男廁並朝少女襲胸、強吻並撫摸生殖器，後來少女大哭向媽媽訴說才曝光。

審理時，杜否認犯行，辯稱平常很少和少女講話，不知她精神狀況有問題，也沒有叫她去廁所摸胸、下體，經對方母親來質問時，他只有開玩笑說跟少女開玩笑有肢體碰觸；杜的辯護人也說，家屬提供錄音是斷章取義，少女陳述不一，也有被母親引導。

法院比對少女證詞發現，她就杜男如何示意到廁所的方法，一開始說是用LINE傳語音，後改稱簡訊訊息，或是僅用眼神示意，前後說詞多有反覆；且少女稱只要「杜男眼神有看到她」，就知道要去廁所，也難合於常理。

另外，少女也稱杜男還用手表反光照她示意去廁所，但針對事前有無約好，如何得知被反光照到就知道去廁所等，少女也是無法交代。另外少女也指控杜男威脅要打她阿嬤、有摸下體，以毛巾遮住嘴巴等，也是前後證詞不一致，難以採信。

法院認為，少女稱犯罪情節、手段等明顯矛盾也有不合理之處，證詞已有重大瑕疵，認定檢方舉證不足，判處杜無罪。

杜男被控猥褻心智缺陷少女，法院以舉證不足判無罪。示意圖／ingimage
杜男被控猥褻心智缺陷少女，法院以舉證不足判無罪。示意圖／ingimage

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