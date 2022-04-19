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台鐵版神鬼交鋒？ 2高中生扮司機搭便車 還想進駕駛室

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

台鐵日前竟發生有兩名高中生穿著整組台鐵司機員的制服、背心、帽子，假扮成見習司機員乘車，甚至還被導引至駕駛室外，整個過程猶如電影《神鬼交鋒》，所幸列車長見兩人面生，詢問詳細狀況，兩人一問三不知，當場穿幫，沒有實際進入駕駛室內。台鐵表示，經查，兩名高中生一人為桃園清華高中學生，一名為雄工學生，已行文給學校，呼籲學校約束學生在校外的行為。

台鐵也提到，台鐵的制服都是訂做的，至於學生整套制服從哪裡來，還是屬於市面上雷同款式，會再追查。

據了解，此事發生在4月16日集集支線2712次濁水=二水間，當時兩名高中生穿著全套司機員的制服，甚至還帶著行李箱，佯裝自己是高雄機務段的見習司機員，要便乘(搭便車)從二水搭到彰化，列車長見狀便引導至駕駛室外側通道，不料司機員對兩人詢問細節，卻什麼也答不出來，馬上穿幫，兩人也並未實際進入到駕駛室。

無獨有偶的，除了有高中生假冒台鐵見習司機員外，近日也有鐵道迷闖入台鐵PP自強號後方駕駛室，當時列車正在行駛中，時速高達115公里，該民眾不僅自拍影片，甚至還鳴笛。

台鐵證實，確實有看到這段影片，該民眾行為已觸犯公共危險罪，已搜集相關資料，報警請警方協助處理。

台鐵解釋，PP自強號駕駛是有前後兩端，當時司機員在前方駕駛，後方一般都會鎖上，不知道為什麼民眾會有鑰匙，並闖入後方駕駛室，這點也會列為追查重點之一。

至於民眾在行駛過程中鳴笛，為何沒人發現？台鐵說，自強號有十幾個車廂，再加上司機員在前端，駕駛室難免都比較吵一點，不過理論上列車長也會常常卻巡邏，列車進出站也會檢查，對於列車的安全檢查，後續會加強宣導，過去也不曾發生有民眾闖進駕駛室的情況。

台鐵日前竟發生有兩名高中生穿著整組台鐵司機員的制服、背心、帽子，假扮成見習司機員乘車，甚至還被導引至駕駛室外，整個過程猶如電影《神鬼交鋒》。圖為示意圖。圖／報系資料照
台鐵日前竟發生有兩名高中生穿著整組台鐵司機員的制服、背心、帽子，假扮成見習司機員乘車，甚至還被導引至駕駛室外，整個過程猶如電影《神鬼交鋒》。圖為示意圖。圖／報系資料照
台鐵日前發生有兩名高中生穿著整組台鐵司機員的制服、背心、帽子，假扮成見習司機員乘車，甚至還被導引至駕駛室外，整個過程猶如電影《神鬼交鋒》。圖／讀者提供
台鐵日前發生有兩名高中生穿著整組台鐵司機員的制服、背心、帽子，假扮成見習司機員乘車，甚至還被導引至駕駛室外，整個過程猶如電影《神鬼交鋒》。圖／讀者提供

台鐵 制服

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