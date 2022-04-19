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開車1分鐘收2張未打方向燈3000元罰單 法官佛心撤銷1張

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

曹姓女子開車下中山高交流道時，被人檢舉相隔400公尺兩度變換車道未全程使用方向燈，收到2張3000元罰單。她指連續裁罰不符比例原則，且下交流道順路行駛，無變換車道可言，聲明撤銷處分。基隆地院審結，認定曹女1分鐘內相距400公尺，兩度變換車道違規，不應連續舉發，判決撤銷其中1張罰單。全案可上訴。

判決指出，曹姓女子去年2月16日下午開車行駛中山高汐五高架路北上，在指標26.5和26.1公里處變換車道，都未依規定使用方向燈。國道公路警察接獲檢舉後，製發2張舉發違反道路交通管理事件通知單，公路總局台北市區監理所據以裁罰各3000元，合計6000元。

曹女不服處分提起訴訟，主張依照司法院釋字第604號解釋，當時開車行經被舉發違規的2處地點，僅相距0.4公里，時間相隔不超過15秒，連續裁罰不符比例原則。況且她當時要下環河北路交流道，順著路邊行駛，自無2次變換車道可言，不須使用方向燈，聲明原處分撤銷。

監理機關辯稱，曹女兩次違規屬變換不同車道行為，並不適用修正前道路交通管理處罰條例第85條之1規定，依行政罰法規定予以分別處罰，並未違反一行為不二罰原則。

法院勘驗採證光碟內容，看到曹女當天下午2點57分，行經中山高北向26.5公里處變換車道，全程未使用方向燈；在26.1公里處變換車道時，僅短暫使用方向燈，兩度未依規定變換車道過程全程使用方向燈屬實。

曹女主張順著道路下交流道，未變換兩次車道。法官指依道路交通標誌標線號誌設置規則規定，車輛行經穿越虛線匯入車道仍屬變換車道行為，也應遵守施打方向燈規範，曹女未使用方向燈自屬違規。

法官認為，曹女2次違規發生在6分鐘內（同1分鐘）、違規地點在6公里內（相距400公尺），且未經過任何路口、隧道，本應類推適用修正前道路交通管理處罰條例，不得連續舉發。因此曹女訴請撤銷第2張處分有據，應予撤銷，但第1張處分違規事證明確，裁罰無不法，駁回告訴。

曹女開車下中山高汐五高架環北交流道時，被人檢舉相隔400公尺兩度變換車道未全程使用方向燈，收到2張3000元罰單。圖／翻攝自GoogleMap
曹女開車下中山高汐五高架環北交流道時，被人檢舉相隔400公尺兩度變換車道未全程使用方向燈，收到2張3000元罰單。圖／翻攝自GoogleMap

車道 罰單 司法院

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