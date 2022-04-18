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錢櫃台北林森店釀6死沒審完 練台生今起再限制出境8月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

錢櫃台北林森店2年前失火釀6死、多人輕重傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死等罪，台北地院限制練出境，期限到今天為止，合議庭審酌檢、辯意見認為，限境處分有繼續必要，裁定今天起再限制練台生出境8月。

同樣遭裁定再限制出境8月的還有錢櫃林森店店經理翁珮雯、九康工程行負責人王聖傑，3人同時限制出境到2022年12月為止。

練台生、翁珮雯、王聖傑都否認犯罪。練台生一度出庭說，錢櫃發生火災是公司員工告訴他的，不過，消防有關負責人是誰擔任，他不清楚，公司業務都是分層授權，他沒有對施工計畫作具體指示，工程如何發包也不了解。

王聖傑在火災發生當天上午，於林森店4樓拿雷射水平儀充電，火調認為，充電處是起火點，檢察官據以認定王涉重嫌，不過，王辯稱，施工用的雷射水平儀當天是第一次使用，沒充多久電就造成火災。

錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災，造成6人死亡，數十人受傷，檢察官相驗後究責，起訴相關人士。

被起訴的被告包括練台生、翁珮雯、林森店日班副理張惠純、高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、王聖傑、迪廣公司共8名自然人與法人，全案目前一審審理中。

錢櫃 練台生 火災

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