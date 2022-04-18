嘉市議員戴寧聲請具保停押 再被地院駁回
因涉及詐領助理費收押禁見中的嘉義市議員戴寧，委任律師陳澤嘉以市議會開會再即且檢警已蒐集完整相關資料，上周再向嘉義地方法院聲請具保停止羈押；嘉義地方法院函詢嘉義地檢署意見後，認為戴寧羈押原因仍然存在，駁回聲請。另嘉義市議會前發函建請地院停止羈押被告，嘉義地院表示，嘉義市議會並非刑事訴訟法規定得聲請具保停止羈押的主體，且被告仍有羈押的原因及必要。
嘉義地方法院表示，被告以嘉義市議會定期會將要召開，請求具保停止羈押。經函詢檢察官之意見，檢察官回覆略以：被告並非地方制度法第51條所稱「在會期內」逮捕的情形，被告於會期前已依法受逮捕、拘禁，應受司法權的拘束，且召開定期會與被告的羈押原因及必要性無關聯性，本案被告仍有羈押的原因及必要。
有關於地方制度法第51條規定，嘉義地院認為應從嚴解釋，依地方制度法第51條規定，直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表除現行犯、通緝犯外，「在會期內」，非經直轄市議會、縣市議會、鄉鎮市民代表會的同意，不得逮捕或拘禁。因此，為防此不逮捕拘禁特權的濫用，及為尊重司法權行使，避免對於刑事裁判的不良影響，關於此項特權的規定，基於國家整體利益考量，於實際案例上，自應為嚴格解釋，應認僅限於保障於開會期間仍為自由之身的議員，使其能以原本自由之身參與會期執行職務，並非謂於會期內，於任何情事下，會期前已因觸法而受拘禁的議員也有免於繼續被拘禁的特權。
地院表示，因此於會期前已依法遭受逮捕、拘禁的議員，自仍應受司法權的拘束。本案被告經檢察官當庭諭知逮捕，並向本院聲請羈押獲准之際，並非嘉義市議會會期內，是前逮捕及羈押程序，符合法定程序。而本件被告羈押原因仍然存在，被告上開聲請，礙難准許。另嘉義市議會前發函建請地院停止羈押被告，但是嘉義市議會並非刑事訴訟法規定得聲請具保停止羈押的主體，且被告仍有羈押的原因及必要，併予說明。
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