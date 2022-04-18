丁小芹賣假名牌包假釋出獄 面對媒體說了5個字

藝人丁小芹被控販賣假名牌包，詐騙詐騙12名買家，2020年10月被依詐欺罪判處有期徒刑2年6月定讞，發監桃園女監服刑至今1年4個月過半，她申請假釋獲准，今天下午5時10分出獄走出女監，看到媒體守候只說「辛苦了，謝謝」，搭乘友人轎車北上，法務部矯正署表示，丁小芹須在24小時內向新北地檢署觀護人室報到。

丁小芹於2015年、2016年在拍賣網站平台刊登不實拍賣訊息，販售Chanel、Fendi等仿冒名牌包、衣服、背包等商品，詐騙12位買家下標交易，一審依加重詐欺罪判刑3年6月；她上訴，二審智財法院考量丁小芹坦承犯罪，與11名買家、Chanel等精品廠商和解，也開記者會道歉，撤銷改判2年6月有期徒刑，2020年10月最高法院駁回丁女上訴，全案確定。

2020年12月1日，丁小芹自新北地檢署發監，檢察官對她所犯的2罪再聲請訂應執行刑，法院裁定丁小芹應執行有期徒刑2年8月，扣掉易科罰金刑仍須服刑2年4月，日前她服刑過半，申請假釋獲矯正署核准。