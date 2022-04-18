快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丁小芹賣假名牌包假釋出獄 面對媒體說了5個字

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

藝人丁小芹被控販賣假名牌包，詐騙詐騙12名買家，2020年10月被依詐欺罪判處有期徒刑2年6月定讞，發監桃園女監服刑至今1年4個月過半，她申請假釋獲准，今天下午5時10分出獄走出女監，看到媒體守候只說「辛苦了，謝謝」，搭乘友人轎車北上，法務部矯正署表示，丁小芹須在24小時內向新北地檢署觀護人室報到。

丁小芹於2015年、2016年在拍賣網站平台刊登不實拍賣訊息，販售Chanel、Fendi等仿冒名牌包、衣服、背包等商品，詐騙12位買家下標交易，一審依加重詐欺罪判刑3年6月；她上訴，二審智財法院考量丁小芹坦承犯罪，與11名買家、Chanel等精品廠商和解，也開記者會道歉，撤銷改判2年6月有期徒刑，2020年10月最高法院駁回丁女上訴，全案確定。

2020年12月1日，丁小芹自新北地檢署發監，檢察官對她所犯的2罪再聲請訂應執行刑，法院裁定丁小芹應執行有期徒刑2年8月，扣掉易科罰金刑仍須服刑2年4月，日前她服刑過半，申請假釋獲矯正署核准。

丁小芹頭鴨舌帽走出龍潭女監，突然看見大批媒體記者守候，非常吃驚，一度往走回，最後仍壓低帽子硬等頭皮走出監獄大門，面對媒體只說「辛苦了」、「謝謝」，之後直接搭乘友人的轎車返回新北，依規定她須在24小時內向新北地檢署觀護人室報到。

法務部桃園女子監獄。記者曾增勳／攝影
法務部桃園女子監獄。記者曾增勳／攝影
藝人丁小芹假釋出獄。記者曾增勳／攝影
藝人丁小芹假釋出獄。記者曾增勳／攝影
藝人丁小芹假釋出獄。記者曾增勳／攝影
藝人丁小芹假釋出獄。記者曾增勳／攝影
藝人丁小芹。本報資料照
藝人丁小芹。本報資料照

新北 詐騙 詐欺

延伸閱讀

丁小芹賣假名牌包今假釋出獄 24小時內向觀護人報到

影／被陸判「顛覆國家政權罪」服刑5年期滿 李明哲今搭機返台

丁小芹賣假包關女監1年多 申請假釋獲准

高志鵬貪汙坐牢756天假釋後聲請釋憲 憲法法庭不受理

相關新聞

丁小芹賣假名牌包假釋出獄 面對媒體說了5個字

藝人丁小芹被控販賣假名牌包，詐騙詐騙12名買家，2020年10月被依詐欺罪判處有期徒刑2年6月定讞，發監桃園女監服刑至今...

遭前妻辱「見洞就插」 裕隆前球星周士淵獲賠20萬

退役球星周士淵與前妻1年多短命婚玩完，兩人家醜曝光，互控家暴，前妻甚至在接受媒體採訪時踢爆周「約砲人妻」、「和直播主拍攝...

媒體報導林姿妙案 國民黨嗆：偵查不公開是高中生常識

針對自由時報報導宜蘭縣長林姿妙的司法偵查細節，國民黨表示，司法案件必須遵守偵查不公開的原則，這是高中生都知道的基本常識，...

錢櫃台北林森店釀6死沒審完 練台生今起再限制出境8月

錢櫃台北林森店2年前失火釀6死、多人輕重傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死等罪，台北地院限制練出境，期限到今...

嘉市議員戴寧聲請具保停押 再被地院駁回

因涉及詐領助理費收押禁見中的嘉義市議員戴寧，委任律師陳澤嘉以市議會開會再即且檢警已蒐集完整相關資料，上周再向嘉義地方法院...

眼科名醫黃宥嘉爆醫療個資被起訴 她：不會與前夫調解

眼科名醫黃宥嘉被前夫陳文彥指控違法公開醫療個資，檢方依違反個人資料保護法將黃女起訴；台北地方法院今天開庭，黃女否認犯罪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。