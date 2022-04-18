安置機構主任涉猥褻扯3法官疑違倫理規範 3地院啟自律

私人兒少安置機構林姓前主任向媒體爆料，指台東地檢署女檢察官林靖蓉在辦案提訊他作證時，發現他和台東地方法院一名男法官互傳LINE訊息，問「你跟○法官有交往過嗎」、 「單純約炮關係嗎？」標籤化他與法官的性向與性生活。東院女主任少年調查保護官洪幸與林交好，涉洩露案件內容給林而遭訴，因另3名法官疑違反法官倫理規範，三地院啟動自律。

司法院指將毋枉毋縱、絕不護短，也將檢討相關機制，避免再度發生類似事件。

37歲的林出過書、上過節目；54歲的洪幸負責少年輔導保護，業務必須保密。檢方調查，林涉性侵安置機構內一名少年，被害人是台東地院朱姓女少保官保護個案，朱女得知後舉報；檢方查扣林的手機，發現洪幸傳給林的LINE訊息，內容包括相關訪視、觀護工作輔導紀錄及公文，指揮廉政署南部地區調查組追查。

檢方意外發現，洪幸另從前年8月至11月間，同樣以LINE把朱女個資傳給林，林疑為了報復，曾冒充司法志工致電受朱女保護、調查少年，打聽朱女是否確實依申報出差訪視，另在朱女住處外安裝監視器，比對她的差勤紀錄。去年2月22日，檢、廉會同台東地院政風室人員搜索洪幸辦公室，查扣相關證物，帶回洪女和朱女等人。洪女原本否認，但檢方出示LINE內容，啞口無言。

林日前向媒體爆料女檢察官林靖蓉藉問案打探他和東院一名法官性向，卻再牽扯出他和洪女與另外3名法官討教司法策略。

司法院表示，林姓前主任涉有強制猥褻、性騷擾、恐嚇、傷害等罪嫌，台東地院女前主任調查保護官洪幸涉洩密罪嫌，都經台東地署起訴，現由台東地院審理中，洪女也經司法院移送監察院審查是否彈劾。