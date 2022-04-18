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眼科名醫黃宥嘉爆醫療個資被起訴 她：不會與前夫調解
眼科名醫黃宥嘉被前夫陳文彥指控違法公開醫療個資，檢方依違反個人資料保護法將黃女起訴；台北地方法院今天開庭，黃女否認犯罪，還稱沒有和陳調解的意願，請法官判她無罪。
黃宥嘉今天出庭否認犯罪，她的辯護律師說，黃女的發言內容講的是病歷、醫療，只是表達經醫生告知要做試管嬰兒才能受孕，依當天情形，黃女只是對節目主持人提問的回覆，再基於自己的醫療知識對不孕症加推論、演繹。
陳文彥的辯護律師則說，黃宥嘉利用公眾媒體散布非公開資料，藉以獲得個人的知名度，建請法院判決黃女有罪，並從重量刑。
本案緣於2021年2月黃宥嘉上某節目談陳文彥某次的醫療結果，經陳文彥提告，檢察官偵查認為，醫事檢查結果是受法律保障的個人資料，依違反個資法將黃女起訴。
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