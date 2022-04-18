臉書PO蔡衍明干預新聞 黃國昌挨告違反個資法無罪　

前立委黃國昌在臉書PO旺中集團主管群組的LINE對話截圖，指控旺中集團創辦人蔡衍明干預新聞製播，中國時報董事長王丰自訴黃國昌違反個人資料保護法，黃辯稱無罪，台北地院方法院審理，今天判黃無罪。可上訴。

2020年10月26日，國家通訊傳播委員會(NCC)舉辦中天新聞換照聽證會，10月28日黃國昌即在臉書PO文。

黃國昌的PO文聲稱，蔡衍明曾否認干預中天新聞製播的說法是「公然說謊」，還附上7張2018、2019年有關旺中集團主管群組的對話紀錄截圖佐證，王丰等主管回覆蔡衍明的簡訊稱「收到」。

新聞工作群組的對話包括「重點：只要追蘇解釋失竊180萬為何不敢不案」、「可大批NCC：一、無格淪為民進黨打手。二、請社會大眾再看一次現場錄影，在當時狀況，主持人喊『沒走』或『嘜走』合理」、「明天節目大力批判」。

依黃國昌的臉書訊息，相關對話紀錄還顯示蔡衍明在2019年2月22日下令「今旺報推92共識即兩岸一家人共識！大議題今天起應在政論節目好好說明」、「但內容不應提台商在大陸未來困境」等。