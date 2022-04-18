快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

臉書PO蔡衍明干預新聞 黃國昌挨告違反個資法無罪　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前立委黃國昌在臉書PO旺中集團主管群組的LINE對話截圖，指控旺中集團創辦人蔡衍明干預新聞製播，中國時報董事長王丰自訴黃國昌違反個人資料保護法，黃辯稱無罪，台北地院方法院審理，今天判黃無罪。可上訴。

2020年10月26日，國家通訊傳播委員會(NCC)舉辦中天新聞換照聽證會，10月28日黃國昌即在臉書PO文。

黃國昌的PO文聲稱，蔡衍明曾否認干預中天新聞製播的說法是「公然說謊」，還附上7張2018、2019年有關旺中集團主管群組的對話紀錄截圖佐證，王丰等主管回覆蔡衍明的簡訊稱「收到」。

新聞工作群組的對話包括「重點：只要追蘇解釋失竊180萬為何不敢不案」、「可大批NCC：一、無格淪為民進黨打手。二、請社會大眾再看一次現場錄影，在當時狀況，主持人喊『沒走』或『嘜走』合理」、「明天節目大力批判」。

依黃國昌的臉書訊息，相關對話紀錄還顯示蔡衍明在2019年2月22日下令「今旺報推92共識即兩岸一家人共識！大議題今天起應在政論節目好好說明」、「但內容不應提台商在大陸未來困境」等。

王丰認為，黃國昌對外公開揭露公司內部資訊，其行為已違反個人資料保護法，向台北地院提起自訴，不過，黃國昌否認犯罪，法官今天判決黃無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

黃國昌 蔡衍明 中天新聞

延伸閱讀

退黨務群組遷桃看屋不急 羅智強：黨從未告知選高雄

獨／新竹市長小黨選將大洗牌 高虹安傳推議員參戰、邱顯智點名黃國昌

鏡電視內部簽呈 每月10萬聘NCC前高官日期卻誤植

時力拋與民進黨合作翻轉苗栗 整合宋國鼎參選縣長

相關新聞

丁小芹賣假名牌包假釋出獄 面對媒體說了5個字

藝人丁小芹被控販賣假名牌包，詐騙詐騙12名買家，2020年10月被依詐欺罪判處有期徒刑2年6月定讞，發監桃園女監服刑至今...

遭前妻辱「見洞就插」 裕隆前球星周士淵獲賠20萬

退役球星周士淵與前妻1年多短命婚玩完，兩人家醜曝光，互控家暴，前妻甚至在接受媒體採訪時踢爆周「約砲人妻」、「和直播主拍攝...

媒體報導林姿妙案 國民黨嗆：偵查不公開是高中生常識

針對自由時報報導宜蘭縣長林姿妙的司法偵查細節，國民黨表示，司法案件必須遵守偵查不公開的原則，這是高中生都知道的基本常識，...

錢櫃台北林森店釀6死沒審完 練台生今起再限制出境8月

錢櫃台北林森店2年前失火釀6死、多人輕重傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死等罪，台北地院限制練出境，期限到今...

嘉市議員戴寧聲請具保停押 再被地院駁回

因涉及詐領助理費收押禁見中的嘉義市議員戴寧，委任律師陳澤嘉以市議會開會再即且檢警已蒐集完整相關資料，上周再向嘉義地方法院...

眼科名醫黃宥嘉爆醫療個資被起訴 她：不會與前夫調解

眼科名醫黃宥嘉被前夫陳文彥指控違法公開醫療個資，檢方依違反個人資料保護法將黃女起訴；台北地方法院今天開庭，黃女否認犯罪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。