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丁允恭性騷女記者？ 5民團聲請參加訴訟因非第三人遭駁
總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，交往期間女方兩度墮胎，分手後又騷擾女方，監察院年初通過彈劾。懲戒法庭第一審認為丁放蕩，嚴重損害政府信譽與公務員形象，但無性騷擾，判撤職並停止任用2年。監察院上訴，台灣數位女力聯盟等5個社團法人聲請參加訴訟，懲戒法院裁定駁回。
除了台灣數位女力聯盟外，聲請參加訴訟的團體還包括台灣防暴聯盟、台灣婦女團體全國聯合會、台北市婦女救援社會福利事業基金會和民間司法改革基金會，理由是依「消除對婦女一切歧視公約」第33號一般性建議，認為司法機關對有關婦女權利的訴訟，應鼓勵並允許非政府組織與人權機構提出訴狀和參加訴訟。
懲戒法院第二審認為，公務員懲戒審理程序，目的是在定公務員違失行為的懲戒責任，公務員懲戒法並無訴訟參加的規定。懲戒法院指出，行政訴訟法第42條第1項雖規定「行政法院認為撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者，得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允許其參加。」法意是以撤銷訴訟的結果，如將損害當事人以外之第三人的權利或法律上的利益，應使該第三人得以利害關係人身分獨立參加訴訟，以確保該第三人之權益。
公務員懲戒審判結果，僅介於當事人與國家或服務機關之間，與第三人沒有關係。懲戒法院認為行政訴訟的規定與懲戒案件性質明顯不同，聲請人既與監察院、丁允恭無法律上利害關係，懲戒審理結果如何，與聲請人的權利或法律上利益均無影響，也沒有受損害之虞，聲請參加訴訟與法不合。
監察院彈劾分兩部分，其一是在辦公處所性交，另一部分是控丁性騷擾。懲戒法院第一審細查，丁張貼的合照裡，兩人衣著整齊，女生投靠在丁的肩上，還有另外一名男子背對鏡頭坐在附近，照片看不出有性意味或性別歧視意涵。
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