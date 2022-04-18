桃園砂石場偷排廢水入海獲利36億 檢方起訴求重判

桃園市大園區國業砂石公司去年爆出偷埋管排廢水、汙泥，重金屬嚴重超標，汙染濱海環境，不法利益高達36億，檢方痛批犯行惡劣，今依水汙染防治法等法起訴余姓負責人、周姓廠長等10人，除要求法院重判2人至少5年徒刑、併科高額罰金，也求處國業公司2億元罰金。

檢方調查，國業公司2018年就曾偷排廢水被查獲，當時被開罰8萬1000元，另砂石場內無機物汙泥也未登載於廢棄物清理計畫書，汙泥堆置露天區，也沒有防止地面水、雨水及地下水流入滲透的設備，違反水汙、空汙挨罰紀錄前科累累。

檢方查，國業公司一直到去年7月都還在違法排放汙水，若以汙泥短少量計算，所獲得的消極不法利益估計高達36億元，因此國業公司、余男妻子名下約1億餘元資金，以及兩人名下共 50 筆、總價約4億元的不動產，統統被查扣。

桃園地檢署指出，檢方偵結將國業公司含負責人、員工等10名涉案人依水汙染防治法36條、廢棄物清理法46條、刑法第190條之1等罪嫌起訴。

檢方也痛批，余姓負責人、周姓廠長僅為一己私利，罔顧國人健康，輕視生態保護，犯行惡劣，因此分別向法院求處6及5年有期徒刑，再併科罰金2000萬及1500萬元；檢方也向法院請求處國業公司2億元罰金，並聲請沒收查扣的資金及不動產。