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遭前妻辱「見洞就插」 裕隆前球星周士淵獲賠20萬

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

退役球星周士淵與前妻1年多短命婚玩完，兩人家醜曝光，互控家暴，前妻甚至在接受媒體採訪時踢爆周「約砲人妻」、「和直播主拍攝多P無碼A片」。周士淵為此請求1百萬元名譽損害賠償，屏東地方法院審理終結判賠20萬元，至於周要求前妻在臉書及媒體刊登道歉啟事則遭駁回。

周士淵出身高雄籃球名校，1999年參加HBL高中籃球男子甲組聯賽，一舉拿下新人王、大會MVP等榮銜，嶄露頭角。他後來效力新北市裕隆納智捷籃球隊，成績亦不俗，不僅是聯盟首位達成生涯第500抄截的球星，2018年達成生涯第377場出賽，更是當時SBL出賽數最多的球員。

3年多前周士淵與陳女結婚，短命婚1年多玩完，兩人恩怨卻被攤在陽光下。前妻指控周婚內約砲、喝花酒，家務事因媒體報導成為八卦戲碼。兩人離婚後的LINE對話記錄因周士淵控告前妻損害名舉，也在法庭審理時一一曝光。

陳女在兩人對話中怒斥前夫「沒錢沒本事又沒用」、「你比廢物還不如、比坨屎還爛」、、「是個多爛都可以，見洞就插，有女人幹就好的人」。餘怒未消另在接受媒體採訪時指控前夫「約砲人妻」、「和直播主拍攝多P無碼A片」，成為球壇熱議的「SWAG事件」，更讓早年征戰球場圈粉無數的周士淵，一夕間形象崩毀。

周士淵後來以名譽受損求償1百萬元，並要求前妻在臉書及媒體刊載道歉啟事。法院審理認定，兩人LINE對話是以一對一方式傳送，並未有第三人知悉，亦無廣佈公眾，不構成侵害名譽，但陳女指控周士淵和直播主拍攝多P無碼A片，雖提供自己和好友的對話截圖證實此事，另聲請調閱周的信用卡及簽帳單等記錄，但仍難證明其為真實，確已損害名譽，審酌兩造身分、地位及經濟能力，判賠20萬元。

此案仍可上訴，但記者截稿前，暫未取得周士淵及陳女回應。

退役球星周士淵控告前妻損害名譽，法院審理判賠20萬元。圖／台灣籃球維基館Wei攝影
退役球星周士淵控告前妻損害名譽，法院審理判賠20萬元。圖／台灣籃球維基館Wei攝影

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