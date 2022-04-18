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丁小芹賣假名牌包今假釋出獄 24小時內向觀護人報到
藝人丁小芹因販賣假名牌包，依詐欺罪判處有期徒刑2年6月定讞，並發監桃園女監服刑；丁女服刑過半，日前申請假釋獲准，今天下午5時出獄，須在24小時內向新北地檢署觀護人室報到。
丁小芹於2015年、2016年在拍賣網站平台刊登不實拍賣訊息，詐騙12位買家下標交易，一審依加重詐欺罪判刑3年6月；她上訴，二審智財法院考量丁小芹坦承犯罪，撤銷改判2年6月，2020年10月最高法院駁回丁女上訴，全案確定。
2020年12月1日，丁小芹自新北地檢署發監，檢察官對她所犯的2罪再聲請訂應執行刑，法院裁定丁小芹應執行有期徒刑2年8月，扣掉易科罰金刑仍須服刑2年4月，日前她服刑過半，申請假釋獲矯正署核准。
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