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媒體報導林姿妙案 國民黨嗆：偵查不公開是高中生常識

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

針對自由時報報導宜蘭縣長林姿妙司法偵查細節，國民黨表示，司法案件必須遵守偵查不公開的原則，這是高中生都知道的基本常識，但民進黨政府卻三番兩次打破基本的司法原則，刻意藉由媒體放話，含沙影射檢調進度、惡意導引風向，企圖影響宜蘭縣府的行政及年底的縣長選情，種種違反法治國原則的政治操作竟活生生在宜蘭上演，國民黨呼籲檢調單位應出面說清楚，不要讓司法貞操蒙羞。

國民黨表示，過去檢調單位不僅在沒有具體證據的情況下，多次搜索林姿妙官邸，甚至展開馬拉松式約談，不但違反比例原則，且過去在檢調清晨搜索官邸的同時，竟有媒體得知前來捕捉畫面，擺明了是違反偵查不公開的政治操作。今天自由時報竟然還利用頭版版面刻意洩漏所謂的「偵查進度」、引導外界輿論，讓偵查不公開原則淪為虛設，成為政治迫害、使人噤聲的工具，國民黨表達嚴正譴責。

國民黨表示，前總統馬英九卸任時，遭民進黨以政治追殺式的濫訟濫訴，案件總計超過百餘件，而北檢在調查過程中也多次透過媒體惡意放話，刻意塑造「馬英九有罪」的印象，同樣漠視偵查不公開原則，損傷他人名譽。

國民黨說，而今天林姿妙仍舊在任，尚有許多縣府工作需要執行，檢調單位卻透過綠營媒體不斷惡意攻擊地方父母官、洩漏「檢調進度」影響縣政工作，其心可議，更讓人質疑檢調單位是否與民進黨、綠營媒體「暗通款曲」，只為打壓國民黨的政治人物，國民黨呼籲檢調單位應儘速出面說明，不要放任惡劣的政治操作持續傷害台灣民主。

宜蘭縣長林姿妙日前遭檢廉傳喚。本報系資料照
宜蘭縣長林姿妙日前遭檢廉傳喚。本報系資料照

國民黨 司法 林姿妙

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