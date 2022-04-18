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未戴口罩不滿勸導持刀砍警 通緝犯判賠50萬元

中央社 / 台北18日電

余姓通緝犯去年5月間未戴口罩台北車站附近閒晃，遭民眾檢舉，卻持開山刀砍傷前來處理的員警，刑事部分判刑3年6月確定。北院判決余男須賠償邱姓員警新台幣50萬元。

警方去年5月22日獲報，台北車站南二門附近有民眾未戴口罩，市警察局中正一分局邱姓、涂姓員警到場勸導，男子突然持開山刀揮舞並攻擊員警；2名員警遭砍傷，1人脖子受傷、1人左手虎口受傷。

邱姓員警經醫院醫治後，脖子縫7針，涂姓員警左手縫2針。警方查出，未戴口罩的男子是余姓通緝犯，因不滿遭警勸導、盤查而持開山刀攻擊員警，依殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送台北地檢署偵辦，余男遭檢察官聲押獲准。

北檢調查後認為，余男朝員警頸部揮砍，有殺人犯意，依殺人未遂罪起訴。台北地方法院去年底判決余男有期徒刑3年6月。余男未於期限內上訴，全案定讞。

民事部分，邱姓員警遭余男以開山刀攻擊並造成傷勢及癒合後產生疤痕，身心受創，目前仍在接受治療，求償醫藥費、工作損失及精神慰撫金合計50萬元。

台北地方法院審理後，認為邱姓員警請求有理由，判決余男應賠償邱姓員警50萬元。全案可上訴。

口罩 殺人 台北車站

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