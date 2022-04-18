越南兒騙母遭綁票需48萬贖金 與友人取款落網

越南籍陳姓男子與裴氏母親合法來台灣工作，但未同住，陳男因吃喝玩樂欠錢，竟聯合友人誆騙母親遭綁票，需要贖金新台幣48萬元，警方獲報在交款地點緝獲陳男及友人函送法辦。

21歲陳姓越南籍男子疑因平時在外吃喝玩樂欠錢，11日聯合友人用LINE聯絡他的52歲越南籍裴氏母親謊稱遭友人綁票，需要贖金48萬元，如果拿不出來，就會被毆打、殺害，要母親趕緊籌款救他，裴氏母親邊籌錢邊擔心兒子遭不測，13日決定報警求救。

南投縣政府警察局埔里分局13日受理報案，立即調派員警在埔里鎮中正路一家咖啡店交款現場埋伏，下午見40歲范姓越南男移工駕駛自小客貨車到場與裴女碰面，隨後車內另一名32歲申姓越南移工將陳男帶下車與裴女見面，警方立即上前表明身分並盤查3人。

警方同時在車內查獲32歲申姓越南女移工，全部帶回分局清查嫌疑人身分，進一步發現范姓男移工曾於民國109年10月因酒駕案件遭台中地檢署通緝中，這4名越南籍犯嫌誆稱綁票案騙取金錢，全案詢問後依涉犯刑法詐欺罪嫌函送南投地檢署偵辦，范男解送台中地檢署。

據了解，裴女與兒子陳男都是合法來台移工，裴女在大埔里地區工作，陳男則在台中市，母子未同住，因此裴女不了解兒子生活狀況。埔里分局長胡淑淨今天透過新聞稿表示，打擊犯罪、為民服務是警方職責，民眾若發現不法，請立即撥110報案。