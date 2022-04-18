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醫師、藥師聯手做假病歷 詐健保點數被罰慘了

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市汐止區一處診所廖姓醫師和翁姓藥師，涉嫌利用病患領取慢性處方箋藥物時，明知患者沒有急性上呼吸道感染等症狀，涉嫌刷健保卡製作不實病歷，並虛報健保門診點數，詐取醫療費用，士林地檢署偵結給予緩起訴處分，2人除支付公庫10萬、8萬元，還要各支付5萬至全民健康保險基金之安全準備基金帳戶。

緩起訴出指出，廖姓醫師、翁姓藥師認罪，2人從事醫藥業務，與健保署簽訂「全民健康保險特約醫事服務機構合約」在2020年1月至2021年3月間，明知病患指示領取慢性處方箋藥物，卻涉嫌詐欺、偽造文書約122次，刷病患的健保卡，製作不實病歷、中央健康保險局對象門診醫療服務點數申報總表、點數清單等電磁紀錄文書檔案，診所、藥局虛報約近4萬點數，詐取醫療費用。

全案經健保署查訪發覺異常，實際訪查後發現涉嫌犯罪，追扣不實申報點數，提告詐欺送辦。檢方認為2人素行良好，無前科，犯後坦承犯行態度良好，且有悔意，歷經偵查程序當知警惕，信無再犯之虞，告訴人對於緩起訴處分未持反對意見，並提供2人可捐款的全民健康保險基金帳戶等。

檢方給予廖、翁緩起訴處分，緩起訴期間1年，廖、翁分別支付公庫10萬、8萬元，2人再各支付5萬元至全民健康保險基金之安全準備基金帳戶。

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