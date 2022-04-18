左轉車道直行收紅單 辯10多公尺後有左轉無力回天

莊姓男子被人檢舉開車行駛基隆市東明路左側車道，未依標線左轉彎往東信路仍直行，收到600元紅單，不服指該處是四岔路口，他直行10多公尺後左轉崇法街。基隆地方法院審結，認為通過路口停止線應左轉彎往法院，或迴往東信路，莊男左轉崇法街仍違規，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，莊男去年2月24日上午7點多開車沿東明路行駛，通過法院前方交岔路口時，未依左側車道左轉彎標線行駛，直行到崇法街口才左轉。民眾檢具影像提出檢舉，基隆警二分局依道路交通管理處罰條例舉發，交通部公路總局台北市區監理所裁處罰鍰600元，並記違規點數1點。

莊男不服處分提起行政訴訟，主張經過法院前方交叉路口，無論第一路口或第二路口左轉，應都算符合交通法規，而他確實有依左側車道指示標線左轉崇法街。他另指檢舉人也是開車左轉崇法街，違規在先又檢舉他，實屬可議，聲明原處分撤銷。

台北市區監理所答辯，東明路標線指示左側車道迴轉東信路，右側車道直行東信路或直行到崇法街口左轉，莊男不顧路口劃設雙白實線及指示標線，行駛左側車道仍直行再左轉崇法街，違規事證明確。

法官查出，舉發違規路口是四岔路口，莊男行駛東明路左側車道，當於通過路口停止線即左轉彎往法大門口，或左轉彎再迴往東信路行駛，才與標線規定相符。莊男通過路口後直行，到下一路口才使用左側方向燈往崇法街左轉，顯有違規，舉發機關並無不當。