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高市警督察涉貪包庇色情小吃店 判刑11年定讞

中央社 / 台北18日電

原高雄市警察局三線一星督察孫啟義涉嫌包庇色情小吃店，並接受業者招待脫衣陪酒及收受款項；一、二審均依貪污罪判處孫男11年徒刑，案經最高法院日前駁回上訴定讞。

歷審判決指出，孫啟義自民國99年12月25日起至109年7月23日止，擔任高雄市警察局督察室督察，轄區內有一家劉姓男子經營的「小吃店」，店內有越南籍女子脫衣陪酒等的營利行為。

孫啟義於102年、103年間接續要求及收受劉姓業者招待，包括女侍脫衣陪酒、收受劉男交付的現金新台幣2萬元、按摩服務、委託修繕鐵皮屋，前往越南旅遊及購買冷氣、洗衣機等家電。

孫啟義接受劉男賄賂及不正利益期間，警察臨檢這家「小吃店」的次數、強度降低，無照營業也沒有被移送高雄市政府裁罰，案經高雄地檢署偵辦起訴。

一審高雄地方法院依貪污治罪條例違背職務收受賄賂及不正利益罪，判處孫啟義有期徒刑11年，褫奪公權5年。孫啟義提起上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，維持原本刑度。

孫啟義不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。

另一方面，懲戒法院3月底判決孫啟義撤職，並停止任用4年。可上訴。

警察 小吃 高雄市

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