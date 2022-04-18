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誤以為騎電動車酒駕就沒事 她酒測超標遭警移送

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄61歲梁姓女騎士昨天凌晨替友人慶生，返家時騎乘電動自行車酒駕，因行車不穩，騎在路上左搖右晃，巡邏員警見狀上前關心，隨即發現梁女神情有異，起初辯稱未飲酒，還刻意與員警保持距離，但仍難掩酒氣味，經酒測發現，達每公升達0.28毫克，警詢後，將她依公共危險罪嫌移送。

楠梓分局楠梓派出所員警昨天凌晨1時許執行巡邏勤務時，發現梁女騎電動車行經楠梓清豐二路時，左搖右晃，行車相當不穩，引起警方注意上前攔查；當下，她刻意跟員警保持距離，還反覆說著，「沒有喝酒」。

但員警一上前便聞到酒氣味，經員警告知事由後，並要求對梁女施作酒測，呼氣酒測達每公升達0.28毫克，涉嫌公共危險罪，她才改口坦承，替朋友慶生時有喝啤酒，還辯稱，不知酒後也不能騎乘電動自行車。

警詢後，將梁女依公共危險罪移送偵辦；警方也呼籲，騎乘慢車，如自行車、電動自行車、電動輔助自行車等同樣不得酒駕，駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05%以上，將涉及公共危險罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄61歲梁姓女騎士昨天凌晨騎電動車酒駕，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄61歲梁姓女騎士昨天凌晨騎電動車酒駕，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝

電動自行車 酒測 酒精

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