聯結車撞翻消防車釀1死4傷 3400萬和解肇事司機換免關

高雄市鳳祥消防分隊消防車前年2月13日深夜出勤救災，途中與違規的聯結車出車禍，造成小隊長馮永昌身亡，分隊長曾柏雄、隊員芶玉錦、郭峻嘉與賴統生分受輕重傷。一審聯結車張姓司機被判2年徒刑，張不服上訴二審，高雄高分院審理後，合議庭認為張男與隸屬通運公司已賠償5名隊員約3400萬餘元，且張男認罪，改宣告緩刑5年，並服240小時義務勞務。

判決指出，2020年2月13日深夜9時許，消防員芶玉錦駕車，載著小隊長馮永昌、隊員曾柏雄、郭峻嘉與賴統生出勤，消防車沿鳳頂路外側快車道，由北往南前往鳳山區頂圃街救災。

但行經過埤路與鳳頂路交岔路口時，張男駕駛的聯結車卻疾駛而過，兩車在路口發生碰撞，消防車當場翻覆，坐在駕駛座後方車門邊的小隊長馮永昌在撞擊時被甩出車外，送醫不治，分隊長曾柏雄腳部骨折、水箱車駕駛芶玉錦、隊員郭峻嘉送醫急救後均傷勢穩定。

張男被發現超速且超載，經過路口還闖黃燈，沒有禮讓消防車加速通過，被檢方依過失致死罪起訴。

高雄地方法院審理時，法官依據行車記錄器畫面、時速表等，認定張男超速、超載又未禮讓救災車輛，張男與所屬通運公司，雖然陸續以23萬至1400萬不等金額與受傷、身亡隊員和解，但直至判決前，仍未與芶姓隊員和解，因此依過失致死罪，判刑2年。

張男不服一審判決上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為一審量刑適當，但考量張男在一審判決確定後，與芶姓隊員達成和解，與通運公司已賠償超過3400萬餘元給受傷隊員或家屬，且除一名隊員於上訴時，具狀請求從重量刑外，其餘隊員並未不同意給予緩刑宣告。