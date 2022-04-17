男涉傳訊騷擾前女友 竟說「不是你說分就分」遭起訴

李姓男子不滿許姓女友提分手，涉嫌傳訊息騷擾女友，違反士林地方法院裁定的保護令，用文字騷擾「不是你說分就分」「我真的會給你重重的一擊讓你一輩子都忘不了我」等語，士林地檢署偵結，依違反家庭暴力防制法起訴。

李姓男子多次騷擾許姓女友，許女已經取得民事通常保護令，1年內李男不得對許女有身體、精神、經濟上不法侵害行為，也不得直接或間接騷擾、接觸、跟蹤許女，要遠離許女住所至少50公尺，保護令去年又延長2年，至明年11月。

起訴指出，李男涉嫌違反保護令，在2021年11月15日、25日、28日、29日4天內多次使用line，傳送文字騷擾許女，內容包含「X我真的是愛死你了，你繼續鎖...你喜歡這樣我知道我會滿足你」「麻煩打給我，我快忍不住了，我真的會給你重重的一擊讓你一輩子都忘不了我」