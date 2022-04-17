代領快篩幫送八大...高警局指「市政一體」 基層怒諷：一起查酒駕

高雄市警局要求基層替八大行業領快篩劑，再通知業者到派出所領回造冊後回報，引發基層一片謾罵聲浪；高雄市警局今天下午發出官方澄清稿，強調第一線基層人員防護裝備充足，已減少或暫緩部分勤務，並搬出「市政本於一體」之說釋疑；但有基層反諷，警方忙於防制酒駕、死亡車禍勤務時，高層何不也「本於市政一體」邀市府各局處人員一起查酒駕！

高雄市警方替八大行業領快篩劑惹議，加上連續7天規畫安排稽查娛樂場所勤務，被基層批「要他們往確診火堆裡衝」。

今天持續有基層警上臉書靠北Police發文，指「長官們，依然故我，擴檢、酒駕路檢繼續排，依現行有人確診周遭同事需居家隔離的方式，大家再稱(撐)一下，等大家都隔離，你們這些內勤跟兩條線以上的把槍、彈、小電腦、無線電、電擊槍證準備好出來站吧」。

高雄市警局今天下午發出澄清稿，強調疫情初期已加購防護面罩、防護衣、消毒酒精、口罩等物資，提供第一線基層員警執勤使用，防護裝備充足無虞。

針對幫業者領6000劑快篩一事，市警局說，因復業前，各場所無營業，業者到派出所領，基層員警就不必前往有風險的場域發放。

市警局強調，警察局本於市政一體，並依據高雄市特定行業管理自治條例第八條規定，結合主管機關執行稽查等作為，並無不妥。

有基層暗諷高雄市政府和高雄市警局常搬出「行政機關本於一體」之說，動之以情、說之以理，明示暗示市警局所屬各單位要配合政令執行勤務，但連快篩劑都要警察幫忙依照冊領回派出所，再送給業者，其他縣市警局並未如此做；連配合稽查復業的娛樂場所時，衛生局人員也只選重點場所到場，其餘都由警方往確診火堆裡查。

基層員警指出，若真的是「市政一體」，那警方防制酒駕、防制Ａ1死亡車禍，勤務忙翻時，是否也要基於「市政一體」，請市府各局處派員協助警方勤務？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康