女兵愛上大十歲班長 被軍方汰除還挨告要賠班長妻30萬

陸軍某裝甲旅一名20歲陳姓女兵與大10歲的已婚林姓班長譜出戀情，在IG貼上2人遊玩、擁吻與開房間照片，林還無預警要和妻子離婚，妻子得知內情後分向軍方檢舉，向女兵求償80萬元，軍方經內部調查後，認定兩人不當男女關係屬實，各記兩大過汰除；新竹地院審理終結，法官判女兵須賠林男妻子30萬元。

林男妻子主張，林男是陸軍裝甲旅上士情報士，去年忽然提議離婚，稱有任務須留守軍中，實際上卻是和小10歲的陳姓女兵外出旅行，陳還在IG貼上2人遊玩、擁吻、旅館內照片，並發文「真的小累，我的小靠山，好久沒有愛一個人愛的這麼的辛苦，但為了未來，我會再努力！」

林男妻子曾告知陳女不要介入其婚姻，對方也說會再注意別再打擾，但事後卻帶著林回老家，又共遊宜蘭，讓林妻氣的向陳求償80萬元。

林妻說，她害怕林男與陳女發生性行為感染愛滋病，因此告訴林「愛滋病潛伏期有三個月，你不回答我，我就再等三個月驗完沒事才能離婚！」林則說「不用擔心愛滋病，就有戴套啊，就那次而己啊！」可見林離婚急切，不惜坦承與陳曾發生性行為。

法官向陸軍裝甲旅查詢，陳女與林男是否曾因違反國軍風紀而經調查及受處分，軍方答覆指出，陳雖否認與林交往，然二人牽手、接吻及過夜同宿相關行為，顯有違一般朋友交往定義；另陳對於明知林已婚，仍堅持交往等情事均坦承，故二人不當男女關係情事經查屬實，依規定各核予兩大過並不適服現役汰除。