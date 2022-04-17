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跟著鄰居逛大街制止不聽 辯「非無故」法官不信判罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子與石姓女子是鄰居，曾有宿怨數度鬧上法院，去年底石女在子女上學時，遇到張擋道討論噪音問題，石女不理會，改以徒步方式帶子女上班，林見石女不回應，沿途跟著石女幾條街，遭石女報警控告，警方依違反社維法裁罰1000元，張以「非無故」上訴，二審不採信，判罰確定。

裁定書指出，張姓男子與石姓女子是鄰居，相處不睦，過去曾因傷害、噪音、誣告等糾紛，曾多次對簿公堂，其中也有石女需判賠張與其配偶確定的案件，去年12月間，石女騎機車要載兒子出門上學，遇到張男擋在住家門口，不讓石女通行，石女與兒子改以徒步方式應對。

石女帶兒子上學途中，經過太墩六街、大墩七街、向上南路、向上路，走到大墩十街便利商店，右轉過行人穿越道，並沿太墩十街往東興路走，後續沿大墩十街回家，途中已告知張不要在跟隨，但張置之不理，所以行經超商時，有報警處理。

警方調閱監視器後，認定張男有無故跟隨的情況，張男辯稱，石女要出門時，因為石女經常半夜敲打牆壁，擾亂安寧所以上前詢問石女賠償事宜，並非無故跟隨，不過警方仍依違反社維法，開罰1000元。

張男上訴，認為他是要向石女協調噪音賠償事宜，並非無故，不過台中地院審理後認為，有關噪音問題，已經法院審理判決確定，而且石女的配偶已在去年9月付出賠償，張男是空言要與石女協調賠償，實際上是無故持續跟隨石女，且無法說明當時欲前往地點，或欲從事的具體活動，認定違法事證明確，駁回張訴請，判罰確定。

台中市張姓男子在去年底無故跟著鄰居，遭台中地院判罰1000元確定。圖／本報資料照
台中市張姓男子在去年底無故跟著鄰居，遭台中地院判罰1000元確定。圖／本報資料照

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