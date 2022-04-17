跟著鄰居逛大街制止不聽 辯「非無故」法官不信判罰

台中市張姓男子與石姓女子是鄰居，曾有宿怨數度鬧上法院，去年底石女在子女上學時，遇到張擋道討論噪音問題，石女不理會，改以徒步方式帶子女上班，林見石女不回應，沿途跟著石女幾條街，遭石女報警控告，警方依違反社維法裁罰1000元，張以「非無故」上訴，二審不採信，判罰確定。

裁定書指出，張姓男子與石姓女子是鄰居，相處不睦，過去曾因傷害、噪音、誣告等糾紛，曾多次對簿公堂，其中也有石女需判賠張與其配偶確定的案件，去年12月間，石女騎機車要載兒子出門上學，遇到張男擋在住家門口，不讓石女通行，石女與兒子改以徒步方式應對。

石女帶兒子上學途中，經過太墩六街、大墩七街、向上南路、向上路，走到大墩十街便利商店，右轉過行人穿越道，並沿太墩十街往東興路走，後續沿大墩十街回家，途中已告知張不要在跟隨，但張置之不理，所以行經超商時，有報警處理。

警方調閱監視器後，認定張男有無故跟隨的情況，張男辯稱，石女要出門時，因為石女經常半夜敲打牆壁，擾亂安寧所以上前詢問石女賠償事宜，並非無故跟隨，不過警方仍依違反社維法，開罰1000元。