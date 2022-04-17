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不滿居檢須「一人一戶」 華航機師聲請提審遭駁回

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

華航一名機師日前自美國返台，雖已接種3劑疫苗，但住家不符「一人一戶」檢疫規定，不得在家檢疫，因而質疑規定不符比例原則，並認為「一人一室」較適當，向法院聲請提審；桃園地院認為，機組員感染風險較高，限制人身自由是為防止傳染病發生與蔓延，屬侵害最小且不得已方法，相關政策並無違反比例原則，裁定駁回。

華航陳姓機師本月11日晚上自洛杉磯返台，但因他同住家人，依規定不得居家檢疫，只能入住防疫旅館；他自認已接種3劑疫苗，且中央最近才公布「重症求清零，有效控管輕症」目標，儘管「一人一室」仍有潛在感染風險，但同住者可透過快篩及自主健康管理等措施控制。

陳姓機師認為，過去半年來，機組員染疫人數每月都在個位數，全體機組員卻要隔離1萬日至2萬日，在台灣每月感染數百人的客觀環境下，以旅館隔離方式減少潛在的數十位家人之感染，達成目的與損害明顯失衡，有違行政程序應採取對人民權益損害最少行為之原則，請求法院裁定釋放。

法院查，指揮中心今年3月2日公告自同月7日起，長程航班入境返台機組員如已接種第3劑滿14天，可改採5天居檢＋5天自主健康管理，另若家戶符合「一人一戶」檢疫條件，得由航空公司於入境日安排PCR檢驗後，返家檢疫。

法院考量，指揮中心為有效防止傳染病之發生與蔓延，針對受感染風險較高、有入境第三地且屬長程航班返國的機組員，居家檢疫改至防疫旅宿或公司宿舍執行，均屬必要與均衡，對居檢者人身自由造成限制，屬侵害最小之不得已方法，尚無違反公平、平等原則及比例原則，並無違法，裁定駁回。

華航機師認為居家檢疫「一人一戶」規定不符比例原則，聲請提審，桃園地院則認為該措施屬必要，駁回聲請。記者楊湛華／攝影
華航機師認為居家檢疫「一人一戶」規定不符比例原則，聲請提審，桃園地院則認為該措施屬必要，駁回聲請。記者楊湛華／攝影

居家檢疫

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