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影／女子騎機車有酒味拒測 辱罵員警依妨害公務法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

38歲鄭姓女子昨天深夜騎機車經過北區東豐路與小東路307巷口，被路檢員警攔下聞到她身上有酒味，鄭女拒絕酒測，警方開罰拒測18萬元，鄭女以台語對執法員警涉嫌罵說:「你是在講啥小」、「你是在靠北啥小」，警詢後妨害公務罪嫌法辦。

開元派出所副所長柯相宇、警員鄒智昀，昨晚10點56分行經台南市北區東豐路與小東路307巷口，見鄭女騎乘機車抽菸且未戴口罩，予以攔查後發現渾身酒味，依規定要求鄭女酒測卻以多種藉口拖延規避，警方於現場多次告知拒測權利義務後仍是如此，依拒測予以開單扣車。

鄭女拒絕酒測後，現場騎坐在機車上阻撓員警扣車程序，多次請渠下車離去皆不肯，並辱罵前來支援女警且對副所長咆哮說:「你是在講啥小」、「你是在靠北啥小」，員警以妨害公務現行犯予以逮捕，警詢後依妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭姓女子（右）涉嫌辱罵執勤員警，被依妨害公務罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓女子（右）涉嫌辱罵執勤員警，被依妨害公務罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

妨害公務 酒測 台南

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