控前男友交往借了61萬不還 法官因這理由判只還6萬確定

台中市張姓女子與楊姓男子曾交往，分手後張女認為交往期間，楊男曾向她借款61萬餘元，以購買西裝、寵物、旅遊等，因楊男原本同意每月還款1萬，後來反悔，才會提出損害賠償告訴，一審認定張女無舉證說明雙方消費借貸關係，判楊男免賠，上訴二審後，台中高分院依張女提供證據，認定楊男需賠6.7萬餘元，全案確定。

判決指出，張女、楊男曾在2019年4月至2020年9月間交往，期間曾同居，張女指控，雙方交往時，楊男以購買西裝、寵物狗、繳房租、與家人出遊、缺錢、買車頭期款、修手機等理由，向張女借款13次，總計61萬餘元，二人分手後，楊男在去年1月間承諾「每月還款1萬元，再多沒有」，有手機通訊軟體為證，沒想到楊男事後反悔，因此提出損害賠償告訴，求償60萬元。

楊男辯稱，交往期間雙方都有金錢花費，所有花費都是兩情相悅，自願拿來使用，張女的卡費或是信貸，都是她個人行為，與他無關，另外有關在去年初在LINE留下的「一個月還1萬元」的紀錄，是因張女有精神疾病，因擔心張女傷害自己，所以為了安撫情緒，才會傳送該文字，從頭到尾都沒有簽署本票、協議還款的事。

一審審酌，張女雖然指控楊男有消費借貸61萬餘元，但沒有證據能證明雙方間有消費借貸關係，判楊男免賠。