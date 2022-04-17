聽新聞
test
0:00 / 0:00

控前男友交往借了61萬不還 法官因這理由判只還6萬確定

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓女子與楊姓男子曾交往，分手後張女認為交往期間，楊男曾向她借款61萬餘元，以購買西裝、寵物、旅遊等，因楊男原本同意每月還款1萬，後來反悔，才會提出損害賠償告訴，一審認定張女無舉證說明雙方消費借貸關係，判楊男免賠，上訴二審後，台中高分院依張女提供證據，認定楊男需賠6.7萬餘元，全案確定。

判決指出，張女、楊男曾在2019年4月至2020年9月間交往，期間曾同居，張女指控，雙方交往時，楊男以購買西裝、寵物狗、繳房租、與家人出遊、缺錢、買車頭期款、修手機等理由，向張女借款13次，總計61萬餘元，二人分手後，楊男在去年1月間承諾「每月還款1萬元，再多沒有」，有手機通訊軟體為證，沒想到楊男事後反悔，因此提出損害賠償告訴，求償60萬元。

楊男辯稱，交往期間雙方都有金錢花費，所有花費都是兩情相悅，自願拿來使用，張女的卡費或是信貸，都是她個人行為，與他無關，另外有關在去年初在LINE留下的「一個月還1萬元」的紀錄，是因張女有精神疾病，因擔心張女傷害自己，所以為了安撫情緒，才會傳送該文字，從頭到尾都沒有簽署本票、協議還款的事。

一審審酌，張女雖然指控楊男有消費借貸61萬餘元，但沒有證據能證明雙方間有消費借貸關係，判楊男免賠。

張女不服上訴二審，提供相關證據、照片、對話紀錄、轉帳明細等，台中高分院認定部分有消費借貸關係，判楊男需賠償6.7萬元，其餘借款，因無法根據張女提供的LINE對話紀錄的隻字片語，就認定雙方有借貸關係，全案確定。

台中市張姓女子指控前男友借款61萬不還，台中高分院認定張女無法全數舉證，判賠6.7萬元確定。圖／本報資料照
台中市張姓女子指控前男友借款61萬不還，台中高分院認定張女無法全數舉證，判賠6.7萬元確定。圖／本報資料照

延伸閱讀

教師女友日記藏劈腿證據？ 男分手後強迫「解封」遭判刑

雲林前代課教師拍3女童裸照 承諾賠償二審改判8年

LINE NFT日本登場 首波上架這2款作品、也能用LINE好友互送

6惡煞討30萬棒打債務人傷重不治 二審4嫌判決大逆轉

相關新聞

代領快篩幫送八大...高警局指「市政一體」 基層怒諷：一起查酒駕

高雄市警局要求基層替八大行業領快篩劑，再通知業者到派出所領回造冊後回報，引發基層一片謾罵聲浪；高雄市警局今天下午發出官方...

男涉傳訊騷擾前女友 竟說「不是你說分就分」遭起訴

李姓男子不滿許姓女友提分手，涉嫌傳訊息騷擾女友，違反士林地方法院裁定的保護令，用文字騷擾「不是你說分就分」「我真的會給你...

印度博士愛河邊襲胸女網友 挨告還被求償300萬

印度籍博士卜拉薩（音譯）受聘來台任職於某私立科大，他約女網友到高雄約會，卻被女網友指控伸鹹豬手「襲胸」，女方不堪受辱提告...

女兵愛上大十歲班長 被軍方汰除還挨告要賠班長妻30萬

陸軍某裝甲旅一名20歲陳姓女兵與大10歲的已婚林姓班長譜出戀情，在IG貼上2人遊玩、擁吻與開房間照片，林還無預警要和妻子...

跟著鄰居逛大街制止不聽 辯「非無故」法官不信判罰

台中市張姓男子與石姓女子是鄰居，曾有宿怨數度鬧上法院，去年底石女在子女上學時，遇到張擋道討論噪音問題，石女不理會，改以徒...

不滿居檢須「一人一戶」 華航機師聲請提審遭駁回

華航一名機師日前自美國返台，雖已接種3劑疫苗，但住家不符「一人一戶」檢疫規定，不得在家檢疫，因而質疑規定不符比例原則，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。