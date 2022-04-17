聽新聞
test
0:00 / 0:00

教師女友日記藏劈腿證據？ 男分手後強迫「解封」遭判刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子與擔任國小教師的女子曾交往，但交往期間，廖趁載女友到音樂教室上課時，偷拍女友提袋內的日記，發現女友疑「劈腿」，雙方分手後，廖不滿被前女友封鎖網路社群，揚言要在網路公開日記，並向教育局投書女子兼職，且有劈腿的行為，女子提告，二審駁回檢方上訴，維持一審原判，依強制未遂，判刑4月，得易科，全案確定。

判決指出，廖姓男子與一名在國小擔任教師的女子是男女朋友，從2019年底開始交往，交往期間，廖趁開車載女友到音樂教室上課的機會，趁機將女子提袋內的日記拿出，以手機偷拍女子日記的內容，廖從日記中發現，女子疑同時間還與其他男性友人交往，認定女子有「劈腿」事實，心生不滿，雙方因有嫌隙，在2020年3月間分手。

二人分手後，廖男在2020年6月間，又與女子發生爭吵，認為女子不承認錯誤、不回答其問題、不接其電話，還在FB、IG等社群軟體封鎖他，因此在同年月18日至20日間，不斷傳訊給女子「劈腿證據我也還留著」、「妳應該也不用考試了」、「教育局我會投書」、「解封不然我就跟老師講了」、「可以啊，看是誰身敗名裂」。

廖男恐嚇女子，如果女子父親不向他道歉，且女子不解除IG、臉書的封鎖的話，就要日記內容，張貼至PTT，也會把日記內容寄到女子任職學校，強迫女子要承認錯誤，女子後來提出妨害秘密告訴。

廖男否認犯行，辯稱女子一再欺騙得行為，不適合當老師，所以要檢舉女子兼職的事情，也屬於行使正當權利。

一審審理後，認定廖男偷拍女子日記後，要求女子行無義務之事，且經勘驗雙方對話紀錄，廖男從頭到尾都沒提到兼職問題，反而不斷圍繞在女子有無劈腿的問題上，認定廖男僅因女子劈腿，就把女子教師的職業無限上綱，其實是在報復一己之私，事證明確，依強制未遂罪，判刑4月，得易科12萬元。

檢方認為廖男未與女子和解，一審量刑過輕，上訴二審，不過台中高分院認為，一審量刑妥適，不能只憑沒有與被害人達成和解，就認定廖男無悔悟之心，全案駁回上訴，判決確定。

台中市廖姓男子偷拍女友日記，要求女友解除臉書等社群平台封鎖，甚至要求女友父親道歉，台中高分院依強制未遂，判刑4月、得易科，全案確定。圖／報系資料照
台中市廖姓男子偷拍女友日記，要求女友解除臉書等社群平台封鎖，甚至要求女友父親道歉，台中高分院依強制未遂，判刑4月、得易科，全案確定。圖／報系資料照

延伸閱讀

台中警2度偷拍小姨子、偷同事錢 老婆崩潰訴請離婚獲准

女孩每週要求男友幫掏耳 揭露原因後原來與父親有關

傻甜女友祭祖拜錯阿公 他擔心會「跟回家」急求救

女友取餐態度超無禮 男友見「外送員真面目」氣得要分手

相關新聞

代領快篩幫送八大...高警局指「市政一體」 基層怒諷：一起查酒駕

高雄市警局要求基層替八大行業領快篩劑，再通知業者到派出所領回造冊後回報，引發基層一片謾罵聲浪；高雄市警局今天下午發出官方...

男涉傳訊騷擾前女友 竟說「不是你說分就分」遭起訴

李姓男子不滿許姓女友提分手，涉嫌傳訊息騷擾女友，違反士林地方法院裁定的保護令，用文字騷擾「不是你說分就分」「我真的會給你...

印度博士愛河邊襲胸女網友 挨告還被求償300萬

印度籍博士卜拉薩（音譯）受聘來台任職於某私立科大，他約女網友到高雄約會，卻被女網友指控伸鹹豬手「襲胸」，女方不堪受辱提告...

女兵愛上大十歲班長 被軍方汰除還挨告要賠班長妻30萬

陸軍某裝甲旅一名20歲陳姓女兵與大10歲的已婚林姓班長譜出戀情，在IG貼上2人遊玩、擁吻與開房間照片，林還無預警要和妻子...

跟著鄰居逛大街制止不聽 辯「非無故」法官不信判罰

台中市張姓男子與石姓女子是鄰居，曾有宿怨數度鬧上法院，去年底石女在子女上學時，遇到張擋道討論噪音問題，石女不理會，改以徒...

不滿居檢須「一人一戶」 華航機師聲請提審遭駁回

華航一名機師日前自美國返台，雖已接種3劑疫苗，但住家不符「一人一戶」檢疫規定，不得在家檢疫，因而質疑規定不符比例原則，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。