教師女友日記藏劈腿證據？ 男分手後強迫「解封」遭判刑

台中市廖姓男子與擔任國小教師的女子曾交往，但交往期間，廖趁載女友到音樂教室上課時，偷拍女友提袋內的日記，發現女友疑「劈腿」，雙方分手後，廖不滿被前女友封鎖網路社群，揚言要在網路公開日記，並向教育局投書女子兼職，且有劈腿的行為，女子提告，二審駁回檢方上訴，維持一審原判，依強制未遂，判刑4月，得易科，全案確定。

判決指出，廖姓男子與一名在國小擔任教師的女子是男女朋友，從2019年底開始交往，交往期間，廖趁開車載女友到音樂教室上課的機會，趁機將女子提袋內的日記拿出，以手機偷拍女子日記的內容，廖從日記中發現，女子疑同時間還與其他男性友人交往，認定女子有「劈腿」事實，心生不滿，雙方因有嫌隙，在2020年3月間分手。

二人分手後，廖男在2020年6月間，又與女子發生爭吵，認為女子不承認錯誤、不回答其問題、不接其電話，還在FB、IG等社群軟體封鎖他，因此在同年月18日至20日間，不斷傳訊給女子「劈腿證據我也還留著」、「妳應該也不用考試了」、「教育局我會投書」、「解封不然我就跟老師講了」、「可以啊，看是誰身敗名裂」。

廖男恐嚇女子，如果女子父親不向他道歉，且女子不解除IG、臉書的封鎖的話，就要日記內容，張貼至PTT，也會把日記內容寄到女子任職學校，強迫女子要承認錯誤，女子後來提出妨害秘密告訴。

廖男否認犯行，辯稱女子一再欺騙得行為，不適合當老師，所以要檢舉女子兼職的事情，也屬於行使正當權利。

一審審理後，認定廖男偷拍女子日記後，要求女子行無義務之事，且經勘驗雙方對話紀錄，廖男從頭到尾都沒提到兼職問題，反而不斷圍繞在女子有無劈腿的問題上，認定廖男僅因女子劈腿，就把女子教師的職業無限上綱，其實是在報復一己之私，事證明確，依強制未遂罪，判刑4月，得易科12萬元。