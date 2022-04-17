國道隧道內超速、辯車多燈暗不可能開到133K 法官打臉

朱姓男子開車行駛國道3號，在基隆隧道內被警方拍到時速133公里，超速43公里，收到5000元紅單。他指隧道內燈光昏暗，不足以執行測速取締；加上車流量大，他也不可能開到133公里，訴請撤銷罰單。基隆地方法院審結，依採證照片認定路況並非無法高速行駛，且照明正常，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，朱男去年3月4日晚間8點半多，駕車沿國道3號北上，行經指標2公里基隆隧道時，被國道員警以雷射測速儀測定行車時速133公里。這處路段速限90公里，警方依違反道路交通管理處罰條例舉發超速43公里，交通部公路總局台北市區監理所裁處罰鍰5000元，並記違規點數1點。

朱男不服處分，去年5月14日向法院提起行政訴訟，主張舉發照片車牌號碼與車輛型號模糊不清，不得遽認是他開車超速。舉發地點在隧道內，燈光昏暗，不足以執行測速，且隧道車流量龐大，也不可能開到時速133公里，顯見測速儀器有瑕疵，原處分也有重大明顯瑕疵，應屬無效，聲明撤銷。

法官查出，朱男開的車為白色，車尾端在車牌上有一金屬橫桿造型，橫桿中間位置有車廠圓形標誌。舉發機關的採證照片中，違規車輛車牌號碼雖有部分數字較為模糊，但仍可辨識英文字母及數字。該車車尾特徵、車色與車型均與朱車相符，無法採信朱男主張照片車牌模糊不清，不能確知是他的車的辯詞。

法官認為，違規車輛被舉發時，與前、後車輛仍有相當間距，並無朱男所稱車流量大，無法高速行駛情事。採證照片中違規地點附近隧道內照明設備正常運作，且可清晰辨識行經車輛，難認有照光線不足情事。