聽新聞
test
0:00 / 0:00

警開2槍才逮到人 砂石車駕駛拒檢、逼車判6個月徒刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄38歲盧姓男子今年初駕駛砂石曳引車，行經燕巢區時，因輪胎明顯下沉，沿途不斷滲漏，疑超載過重，遭警攔查，卻拒檢逃逸，還試圖對警方逼車危及員警安全，一路追到仁武，為防再逃警掏槍射破車輛輪胎才順利逮人；近日地院審結，將盧男依妨害公務罪，處6個月有期徒刑。

判決指出，盧男今年1月8日上午10時20分許，駕駛砂石曳引車，行經高雄市燕巢區義大路與鳳東路、橫山路之交岔路口時，因車輛滲漏汙水，疑似超載，遭騎乘機車的巡邏員警，以手勢指示停車攔查，盧為逃避追查，竟向警逼車，還逕自開上國道十號逃離。

員警為追捕盧男搭乘熱心民眾轎車追上國道，同時通報警力支援，於當天10時45分許，見盧男下仁武交流道並停於路旁，再度上前攔查，眼看對方又要逃跑，甚至要撞擊員警車輛，遂持槍射擊2槍，將曳引車左前輪射破，才將人逮捕。

犯案當下盧男無酒駕，但不願透露為何拒檢。由於他在高速公路上超速行駛，警詢後，將人依違反道路交通管理處罰條例拒檢、超速、超載、刑法妨害公務等罪嫌移送；警詢及偵訊時他皆坦承犯行，由檢方聲請簡易判決處刑。

地院審酌，盧男以駕駛車輛逼迫員警的方式，妨害警方執行公務，嚴重蔑視國家公權力，危害員警執法尊嚴及生命安全，對社會公共秩序影響甚鉅；經審理，地院將他依駕駛動力交通工具妨害公務罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄38歲盧姓男子駕駛砂石曳引車，超載、滲漏遭警攔查拒檢，還對員警惡意逼車，地院將他依妨害公務罪，處6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄38歲盧姓男子駕駛砂石曳引車，超載、滲漏遭警攔查拒檢，還對員警惡意逼車，地院將他依妨害公務罪，處6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄38歲盧姓男子駕駛砂石曳引車，超載、滲漏遭警攔查拒檢，還對員警惡意逼車，地院將他依妨害公務罪，處6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄38歲盧姓男子駕駛砂石曳引車，超載、滲漏遭警攔查拒檢，還對員警惡意逼車，地院將他依妨害公務罪，處6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝

延伸閱讀

馬路三寶又來亂！　保時捷休旅逆向行駛還逼車

影／學長又調皮了！　台64線高架曳引車逼車行徑都被錄下

國道1號仁德路段砂石車翻覆 駕駛左上臂骨折送醫

影／淡水「機車」男酒駕送瓦斯 拒檢襲警工作恐不保

相關新聞

代領快篩幫送八大...高警局指「市政一體」 基層怒諷：一起查酒駕

高雄市警局要求基層替八大行業領快篩劑，再通知業者到派出所領回造冊後回報，引發基層一片謾罵聲浪；高雄市警局今天下午發出官方...

男涉傳訊騷擾前女友 竟說「不是你說分就分」遭起訴

李姓男子不滿許姓女友提分手，涉嫌傳訊息騷擾女友，違反士林地方法院裁定的保護令，用文字騷擾「不是你說分就分」「我真的會給你...

印度博士愛河邊襲胸女網友 挨告還被求償300萬

印度籍博士卜拉薩（音譯）受聘來台任職於某私立科大，他約女網友到高雄約會，卻被女網友指控伸鹹豬手「襲胸」，女方不堪受辱提告...

女兵愛上大十歲班長 被軍方汰除還挨告要賠班長妻30萬

陸軍某裝甲旅一名20歲陳姓女兵與大10歲的已婚林姓班長譜出戀情，在IG貼上2人遊玩、擁吻與開房間照片，林還無預警要和妻子...

跟著鄰居逛大街制止不聽 辯「非無故」法官不信判罰

台中市張姓男子與石姓女子是鄰居，曾有宿怨數度鬧上法院，去年底石女在子女上學時，遇到張擋道討論噪音問題，石女不理會，改以徒...

不滿居檢須「一人一戶」 華航機師聲請提審遭駁回

華航一名機師日前自美國返台，雖已接種3劑疫苗，但住家不符「一人一戶」檢疫規定，不得在家檢疫，因而質疑規定不符比例原則，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。