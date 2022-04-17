警開2槍才逮到人 砂石車駕駛拒檢、逼車判6個月徒刑

高雄38歲盧姓男子今年初駕駛砂石曳引車，行經燕巢區時，因輪胎明顯下沉，沿途不斷滲漏，疑超載過重，遭警攔查，卻拒檢逃逸，還試圖對警方逼車危及員警安全，一路追到仁武，為防再逃警掏槍射破車輛輪胎才順利逮人；近日地院審結，將盧男依妨害公務罪，處6個月有期徒刑。

判決指出，盧男今年1月8日上午10時20分許，駕駛砂石曳引車，行經高雄市燕巢區義大路與鳳東路、橫山路之交岔路口時，因車輛滲漏汙水，疑似超載，遭騎乘機車的巡邏員警，以手勢指示停車攔查，盧為逃避追查，竟向警逼車，還逕自開上國道十號逃離。

員警為追捕盧男搭乘熱心民眾轎車追上國道，同時通報警力支援，於當天10時45分許，見盧男下仁武交流道並停於路旁，再度上前攔查，眼看對方又要逃跑，甚至要撞擊員警車輛，遂持槍射擊2槍，將曳引車左前輪射破，才將人逮捕。

犯案當下盧男無酒駕，但不願透露為何拒檢。由於他在高速公路上超速行駛，警詢後，將人依違反道路交通管理處罰條例拒檢、超速、超載、刑法妨害公務等罪嫌移送；警詢及偵訊時他皆坦承犯行，由檢方聲請簡易判決處刑。