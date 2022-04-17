聽新聞
test
0:00 / 0:00
警開2槍才逮到人 砂石車駕駛拒檢、逼車判6個月徒刑
高雄38歲盧姓男子今年初駕駛砂石曳引車，行經燕巢區時，因輪胎明顯下沉，沿途不斷滲漏，疑超載過重，遭警攔查，卻拒檢逃逸，還試圖對警方逼車危及員警安全，一路追到仁武，為防再逃警掏槍射破車輛輪胎才順利逮人；近日地院審結，將盧男依妨害公務罪，處6個月有期徒刑。
判決指出，盧男今年1月8日上午10時20分許，駕駛砂石曳引車，行經高雄市燕巢區義大路與鳳東路、橫山路之交岔路口時，因車輛滲漏汙水，疑似超載，遭騎乘機車的巡邏員警，以手勢指示停車攔查，盧為逃避追查，竟向警逼車，還逕自開上國道十號逃離。
員警為追捕盧男搭乘熱心民眾轎車追上國道，同時通報警力支援，於當天10時45分許，見盧男下仁武交流道並停於路旁，再度上前攔查，眼看對方又要逃跑，甚至要撞擊員警車輛，遂持槍射擊2槍，將曳引車左前輪射破，才將人逮捕。
犯案當下盧男無酒駕，但不願透露為何拒檢。由於他在高速公路上超速行駛，警詢後，將人依違反道路交通管理處罰條例拒檢、超速、超載、刑法妨害公務等罪嫌移送；警詢及偵訊時他皆坦承犯行，由檢方聲請簡易判決處刑。
地院審酌，盧男以駕駛車輛逼迫員警的方式，妨害警方執行公務，嚴重蔑視國家公權力，危害員警執法尊嚴及生命安全，對社會公共秩序影響甚鉅；經審理，地院將他依駕駛動力交通工具妨害公務罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言