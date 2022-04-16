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6惡煞討30萬棒打債務人傷重不治 二審4嫌判決大逆轉

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子向李姓男子催討30萬債務，2年多前夥同程姓男子等6人分乘兩部轎車，到嘉義市交流道旁談判，見李到場直接押上車，載回善化某神壇，分持棍棒攻擊頭部及四肢重傷，經送醫2個月後不治，一審6人重判5年4月至8年上訴，二審認程等4人犯傷害致死罪證不足，改判7月至9月。

台南高分院認林男、樓男犯傷害致人於死罪，分處6年、5年4月徒刑，與一審刑期相同外，程男、蔡男、周男及陳男僅以犯剝奪他人行動自由罪論罪，分處9月、8月、7月及9月徒刑，與一審合併傷害致死罪應執行8年、7年7月、7年7月及8年，刑期銳減。

檢警調查，林與李因債務糾紛，去年11月10日相約在嘉義市交道道旁加油站談判，林邀集程姓、蔡姓、樓姓、周姓、陳姓男子共6人分乘兩部轎車，一同由台南北上嘉義，凌晨2時8分陸續抵達加油站。李和林姓友人則搭載陳姓友人駕駛轎車，3人赴約。

未料，李到場後與友人2人遭對方強押上車，兩車沿國道一號高速公路折返台南，途中在善化讓友人下車後，李則被載至善化某私人神壇，雙方發生口角，遭林、樓分持棍棒攻擊其頭部及四肢，致李左腓骨脛骨、左小腿因骨折變形、右手腕骨折、右手臂及手掌腔室症候群、右頭頂頭皮下出血。

「快不行了！」李的薛姓友人接獲來電，經對方指引，「快送他去醫院」薛等人開車將李載往新樓醫院急救，今年1月10日因腔室症候群、橫紋肌溶解症、急性腎小管壞死、腦髓腫脹腦幹及胼胝體多處腦組織壞死及其併發症死亡。

台南地院合議庭審理時，程等6人均否認相約談判，辯稱在加油站巧遇李。程等人說，分乘兩部轎車到嘉義市要吃噴水火雞肉飯，下交流道在便利超商上廁所、買東西。事後，程等人在律師陪同下，善化警分局自首，並與死者家屬和解。

合議庭認為，林、樓所犯剝奪他人行動自由、傷害致死二罪，應論以想像競合犯，並以犯傷害致人於死罪論處。另程、蔡及陳等人案發後至警局表示要自首，並未坦認有強行將李男帶上車，難認符合自首，又檢方起訴程、蔡、周及陳等人犯傷害致死罪，所提出證據不足，且與被害人家屬達成和解等，因而撤銷改判。

台南高分院認程男、蔡男、周男及陳男犯傷害致死罪證不足，僅以犯剝奪他人行動自由罪論罪，分處9月、8月、7月及9月徒刑。圖／本報資料照
台南高分院認程男、蔡男、周男及陳男犯傷害致死罪證不足，僅以犯剝奪他人行動自由罪論罪，分處9月、8月、7月及9月徒刑。圖／本報資料照

台南 嘉義 加油站 債務 骨折

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