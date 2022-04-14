士林地院模擬法庭審理殺人案 4位國民法官投判死刑

國民法官新制明年上路，士林地方法院多次舉辦國民法官模擬法庭，累積新制實務經驗。今年第一場模擬法庭，審理案件為患有思覺失調症的男子，不滿社區警衛，持料理刀揮砍警衛頸部致死；歷經審、檢、辯3天演練，今天下午宣判，被告判處無期徒刑，其中評議過程，有4名國民法官認為該判「死刑」但投票數不符新制規定，全案判處無期徒刑。

士林地院指出，今年第一次模擬法庭啟用士院新落成的法庭，以白色、木質調基底，打造公開透明、溫暖，又兼顧士院建築特色的國民法庭，讓國民法官安心參與審判；同時也謹慎防疫，購置足量快篩試劑，工作同仁自行篩檢，皆呈陰性，維護民眾、來賓及同仁健康。

此次模體法庭審理一起殺人案，患有思覺失調症男子，長期未就醫服藥，因曾在家中吼叫，遭社區警衛勸導，竟拿料理刀前往社區1樓大廳，揮砍警衛頸部，導致警衛頸部血管銳創出血，出血性休克，送醫急救宣告不治。模擬法庭上，被告否認殺人，主張無殺人動機，且因患有思覺失調，不記得案發狀況，當下精神狀態受到精神疾病影響等。

士林地院表示，模擬法庭均「擬真演練」由檢方選案及遮隱卷內識別性資料，並由檢方自行與辯方聯繫時間、方式為證據開示，審、檢、辯各方均能熟稔國民法官制度運作。審理中依國民法官法規定，先調查犯罪事實證據、檢辯詰問3位證人及提出書證物證，復調查量刑資料，同樣由檢辯提出書證並詢問被告等。最後「科刑辯論程序」檢辯雙方使出全力爭取國民法官認同，檢方求處無期徒刑，辯方則力主應予被告無罪判決。

士院指出，本次國民法官法庭具百工百業特色，有相當高水準學經歷，反應國民法庭感情，審理程序中，6位國民法官本於生活中的經驗提問，了解被告案發時的行爲及反應，進而判斷有無殺人行為和殺人犯意，也認定持料理刀目的、患病有無案時就診服藥、量刑訊問等「均深入問題核心」

據悉，今天經約4小時評議，有4名國民法官認為判處死刑，2名國民法官、3名職業法官認為判處無期徒刑，投票結果4比5，判處無期徒刑。與真實案件認為，有刑法19條第2項之適用，判處無期徒刑，監護5年略有不同。

國民法官法規定，國民法官和職業法官共9人，9人意見須3分之2以上同意，也就是6票同意死刑，再加上國民法官、職業法官都需有人做出死刑意見，才可以判處死刑。

今天宣判後，舉辦研討會，國名法官們一致肯定國民參與審判制度，能更加瞭解司法，更加透明化，增加司法公信力。士林地院院長蘇素娥表示，國民法官新制即將於明年正式上路，現在每一次的模擬都很重要，透過模擬發現問題，加以調整，才能讓未來新制運行順利，更切合國情所需。

本次模擬法庭由刑事第五庭黃怡瑜庭長擔任審判長，黃瀞儀法官擔任受命法官，李郁屏法官擔任陪席法官；從國民法官複選名冊中「隨機抽選120位候選國民法官」剔除不符合資格的3位，寄出117份「國民法官選任程序通知書」「候選國民法官調查表」「候選國民法官詢問事項問卷」回收87份。今年4月12日行「選任程序」44位候選者參與選任，依照國民法官法第30條「先抽後篩」抽出18位，經詢問、檢辯雙方行使拒卻權，選出6位國名法官、2位備位國民法官。