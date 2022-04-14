詐欺車手領贓款被逮 老大誤認黑吃黑逼小弟簽本票

台中市一名蔡姓男子組收購人頭帳戶集團，去年8月間一名謝姓成員在高雄一間銀行提領人頭戶中77萬時，行員察覺有異報警，警方將謝男逮捕，並查扣贓款，蔡男後來認為該筆帳是介紹謝男入行的許姓男子私吞，逼許男簽下77萬本票，警方循線破獲以蔡男為首的8人詐欺集團，查出另有4名人頭戶被害人曾被嫌犯拘禁，訊後依違反組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方指出，以蔡姓男子（29歲）為首的詐欺集團，專門收購人頭帳戶，提領被害人所匯入款項，去年8月間，集團成員一名謝姓男子至三民區一家銀行提領77萬贓款，因行員發現有異報警，轄區三民一警分局警方到場，發現謝男是詐騙集團的一員，將他逮捕，並向上溯源追查謝男幕後集團。

警方調查，當時蔡男見該筆款項未收入集團旗下，懷疑謝男和介紹他進來的許姓男子（19歲）私吞該筆款項，於是逼許男簽下77萬本票。

警方追查發現，蔡男集團成員為了收集人頭帳戶，拘禁提供人頭戶的男子，要求對方交出手機，並控制其行動約 2、3天後，直到帳戶變為警示帳戶才放對方離去。