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下車買鹹酥雞被搶3400萬 四海幫大哥10年逆轉獲無罪
台北市Uber女駕駛受託開車運送國際黃金買賣業者的3400萬元現金，2名搶匪趁女駕駛下車買鹹酥雞時持刀搶劫，被逮後咬出幕後主謀是四海幫分子、新加坡舞廳經營者郝廣民，一審依加重強盜罪判郝10年徒刑，案經上訴，台灣高等法院今逆轉判無罪，可上訴。
檢方起訴，2018年10月29日晚間8時許，女駕駛接受委託開車收運3400萬元現金，行經台北市中坡北路時，女駕駛下車買鹽酥雞當宵夜，被男子王璟澄、林東賢等持刀搶劫，直接把車輛開走，事後郝廣民分給王、林等人各100萬元，王、林被判刑9年、9年6月徒刑定讞。
林在臉書抱怨「該給的沒給」，落網後咬出主謀是郝廣民，警方拘提郝到案，檢方起訴，台北地院一審依加重強盜罪判郝10年徒刑，並宣告沒收犯罪所得。
案經上訴，郝廣民否認犯行，高院認為，依照券內證據無法認定郝親自參與犯罪，又僅憑林片面指述，不足以證明郝是強盜案主導者。
至於郝廣民是否主持分贓，林前後證述不一，其餘證人在法院審理時翻供，難認郝有主持分贓；另檢察官所舉其他證據都無法證明郝的犯行，因此撤銷原審有罪判決，改判無罪。
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