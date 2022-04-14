邢泰釗備詢 綠委告御狀：怎麼不去辦統促黨組織犯罪？　

台灣高檢署檢察長獲提名下任檢察總長，邢今天在立法院接受審查。檢察總長除審預算難得在立法院出現，不分黨派委員齊告御狀。民進黨立委管碧玲認為，中華統一促進黨率隊製造混亂，要求邢查辦統促黨組織犯罪。

邢泰釗說，檢察官過去辦過統促黨的案子，日前一審判有罪，當時考量相關犯罪行為與組織犯罪條例的構成要件「還有段距離」。

管碧玲再問組織犯罪條例修法後「值不值得朝這個方向偵辦」，要邢給個「YES」或「NO」的答案，邢悶不吭聲，管碧玲自解說，她尊重邢不去想左右逢源詞彙應答的謹慎態度，否認又會讓人覺得「太政治」。

除管碧玲提個案試邢泰釗的反應，不分黨籍委員也拋出個案要求邢說明，一場檢察總長審查會宛如個案陳情大會。

立委陳玉珍關切台東地檢署偵辦律師張靜妨害秘密案，稱檢方聲押失敗2天後起訴太突兀，並問邢檢察官開拘票、票面是否應載明當事人應訊身分；陳玉珍諷說，台東檢方聲押不成就起訴，查案效率值得全國學習。

立委陳歐珀說，有一件詐貸案台北地檢署一辦6年未結，問邢實務上有沒有列管？並請邢提出久辦不結的案件統計數字參考，看是否正常辦案。

立委周春米說，檢察首長有職責了解、指揮刑案偵查，更要當仁不讓，但現在大家都自制、很顧忌踩這條線；周春米舉「張靜案」辦案爭議說，如果檢察長對矚目案件要看報才知道，真讓人擔憂。

立委莊瑞雄說，屏東地區賄選嚴重，檢察官查辦的數字只有實際的十分之一，地方人士與警調關係好，相處久了有感情，但抓不到賄選對民主政治是極大戕害。

林思銘、翁重鈞、鄭正鈐等立委分別就土地、金融、「向心洗錢共諜案」、「總統論文門」如何分案詢問邢泰釗意見，更多立委提到少將韓豫平貪汙案、台電興達電廠準放火罪案，一一要邢表示意見。