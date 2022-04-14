苗栗縣三灣鄉長温志強涉貪案 法院裁定羈押禁見

苗栗縣三灣鄉長温志強涉嫌利用辦理鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能及甄選清潔隊員的機會收受賄賂，昨天遭檢調人員搜索並帶回調查，檢察官訊問後認為他犯罪嫌疑重大，並有逃亡、勾串共犯證人之虞，昨天深夜向聲請羈押禁見，苗栗地方法院下午3點開庭，裁定温志強羈押禁見，另一名涉案的呂姓鄉民代表以20萬元交保。

法務部廉政署中部地區調查組因温志強涉嫌違反貪汙治罪條例相關案件，報請苗栗地檢署指揮偵辦，苗檢成立專案小組整合多處司法警察機關人力，昨天搜索鄉公所、溫志強老家及廠商等相關地點共48處，查扣現金約552萬元及美金、人民幣，還有定存單3500萬元、金條及電腦、帳冊等證物，通知涉案人員及證人37人到案說明。

檢方訊問後，認為温志強利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能及甄選清潔隊隊員的機會，有收受賄賂之不法情事，涉犯貪汙治罪條例、政府採購法及刑法洩密等罪嫌且嫌疑重大，並有逃亡或勾串共犯及證人之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見。另外，三灣呂姓鄉民代表因涉甄選清潔隊員收受賄賂案件，也被檢方聲押。