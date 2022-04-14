聽新聞
test
0:00 / 0:00

三中案唯一有罪！蔡正元爭清白批檢方「竹篙湊菜刀」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，用來支付房貸、裝潢費、競選立委廣告託播費等，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判蔡3年6月徒刑、商業會計法6月徒刑，得易科罰金，成為三中案唯一有罪被告；案經上訴，台灣高等法院今開庭，蔡正元否認犯行，認為檢方上訴「竹篙湊菜刀」，一審法院混淆事實才判他有罪。

蔡正元開庭指出，檢方故意胡亂拼湊事實，指控他嚴重侵害阿波羅公司、郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全等，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審花最多時間審理，已證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

他說，莊婉均2006年5至8月期間，掏空中影公司7.5億元，因中影也向銀行貸款30億，若無法彌補7.5億元的缺口，銀行會抽銀根，公司會有倒閉危機；他當時身為中影董事長，為了救中影，動用個人所有資源，想辦法彌補7.5億元的缺洞，終於在帳面上弭平，讓中影度過危機，他因此取得中影對莊婉均的債權，7.5億元也變成他的負債。

蔡正元說，他當然有權去追償7.5億元，來彌補他的負擔，當時要向莊婉均追償債務非常困難，因莊婉均把財產隱匿在他人名下，經過複雜的檯面上、檯面下的談判，一度危及他個人生命，只拿回一部分莊婉均持有的中影股票再出售。

他說，因為他是公職人員，若以自己、銀行帳戶調度資金，會變成申報的一環，也會引起媒體注意，他才透過阿波羅公司作為調度、掛帳單位，但這些資金、負債都不屬於阿波羅公司，一審法院混淆是非，以為是中影交易的一環，「根本是大錯特錯」，檢方指控他侵占阿波羅資金，與事實不符。

蔡正元委任律師指出，阿波羅公司只是蔡作為處理中影股權交易、解決莊婉均掏空中影債務的工具、平台，最終損益仍歸屬於蔡，因此蔡沒有侵占、背信犯意。

另外，蔡正元、妻子洪菱霙被控將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，挪用基金會款項支付房款和裝潢費，涉犯公益侵占罪嫌，又洪菱霙、蔡的岳父洪信行被控業務侵占、背信、洗錢等罪嫌，一審皆判決無罪。

檢方上訴，洪菱霙、洪信行今開庭否認犯行，委任律師指出，阿波羅公司是蔡正元一人公司，洪菱霙、洪信行皆未參與中影交易，也不清楚金流方向，又領航基金會用來買房、裝潢的款項，大多是蔡正元、洪菱霙捐出來的，沒有公益侵占犯意存在。法官庭末諭知6月30日再開庭。

蔡正元今到高等法院為三中案出庭。記者林孟潔／攝影
蔡正元今到高等法院為三中案出庭。記者林孟潔／攝影

中影 侵占 蔡正元

延伸閱讀

SOGO倡導責任消費 鼓勵捐贈二手衣、超市試行循環箱

三中案二審 蔡正元：沒有侵占阿波羅公司資產

藍委追「三中案」 邢泰釗：偵辦馬英九有絕對正當性

唐氏症基金會、萊爾富再度攜手推「零錢捐勸募活動」

相關新聞

爭「動員戡亂時期」33筆政治檔案 國民黨一審敗訴

行政院促進轉型正義委員會依促轉條例規定，處分國民黨將「二二八事件」等動員戡亂時期33筆有關政治檔案資料移轉國有，國民黨提...

「公民權」修憲公投料年底登場 這群人受影響最大？

2022年3月25日，立法院三讀通過《憲法》增修條文的修正案（下簡稱修憲案）。3月28日，立法院正式公布，並表示半年後即將進行公民複決。

司法下的弱勢受害者如何應對複雜程序？司法詢問員的未竟之路

司法詢問員制度從倡議到進入《性侵害犯罪防治法》立法落實，至今已將近六年，對於司法實務而言，隨著個案累積，慢慢可以看到制度的輪廓與效用，而參與該制度運作第一線的司法實務工作者，包括警察、檢察官和法官這端，以及擔任最多司法詢問員角色的社工，都在互相磨合出能讓案件順利處理的SOP。

下車買鹹酥雞被搶3400萬 四海幫大哥10年逆轉獲無罪

台北市Uber女駕駛受託開車運送國際黃金買賣業者的3400萬元現金，2名搶匪趁女駕駛下車買鹹酥雞時持刀搶劫，被逮後咬出幕...

邢泰釗備詢 綠委告御狀：怎麼不去辦統促黨組織犯罪？　

台灣高檢署檢察長獲提名下任檢察總長，邢今天在立法院接受審查。檢察總長除審預算難得在立法院出現，不分黨派委員齊告御狀。民進...

苗栗縣三灣鄉長温志強涉貪案 法院裁定羈押禁見

苗栗縣三灣鄉長温志強涉嫌利用辦理鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能及甄選清潔隊員的機會收受賄賂，昨天遭檢調人員搜索並帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。