軍醫官集體收賄案 最高貪184萬一審無罪二審重判

中央社 / 高雄14日電

國軍高雄總醫院岡山、左營分院軍醫官日前爆出收取藥商回扣弊案，13人一審最重被判7年8月徒刑；二審今天改判全案最高收賄184萬元、一審判無罪的急診部主任鍾立民8年6個月。

國軍高雄總醫院爆發藥品採購弊案，岡山、左營分院13名軍醫官日前被查出收取藥商17萬至99萬元回扣。高雄地方法院一審依貪污治罪條例判刑1年9月至7年8月不等，另有左營分院急診部主任鍾立民因罪證不足、判無罪。二審高雄高分院今天宣判，改判收賄184萬元的鍾男8年6個月，另9人繳回犯罪所得獲減刑、4人上訴遭駁回。全案可上訴。

判決指出，2014年杜政璋調至國軍高雄總醫院岡山分院擔任中校臨床藥事科主任，兼任此院藥品衛材審查委員，涉嫌利用藥品採購提報權限，提報10多項特定藥品、通過標案並收受回扣；並利用院內系統資料，定期提供涉案藥商、醫師用藥習慣及數量明細資料，並因此獲得數百元至數萬元不等回扣。

透過用藥明細，包括在岡山醫院擔任軍醫官的張朝杰、高建仁、傅江輝，在左營分院擔任軍醫官蔡文正、湯旭南、劉開璽、翁銘偉、林承志、喻興甯、徐嘉宏、黃其權、黃夢麟，透過加強經銷特定藥品，從藥商手中分得數百至數萬元不等的利潤。

高雄地方法院一審判決杜政璋等13名軍官有期徒刑1年9月至7年8月。

此外，莊姓藥商供出，按月將鍾立民使用的公司藥品數量乘以單價，分別以9%至60%不等比例作為報酬，每月裝入白色信封袋送到鍾男左營分院辦公室。但鍾男辯稱信封可能是裝病患資料或廠商邀請函，不知道信封外註記的符號或數字的意義。一審法官認為證據不足判鍾男無罪。

二審法官認為，莊姓藥商同時還坦承另外按月以白色信封行賄黃夢麟、徐嘉宏2人，且鍾男收賄184萬元為全案最高，證詞應堪信真實。

法官判決，鍾男始終不認罪、也未繳回犯罪所得，改判8年6月；另有蔡男等9人主動繳回犯罪所得，獲減刑；其餘杜男等4人上訴遭駁回，全案可上訴。

岡山 回扣 收賄

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