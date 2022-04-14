謝和弦控女直播主聯手老闆詐騙名錶 檢方調查結果出爐

歌手謝和弦去年在臉書上透露遭直播平台陳姓女直播主以詐騙的方式騙走勞力士手錶，之後陳女又和所屬公司負責人于男將手錶變現35萬元，新北地檢署調查後，認為陳女與謝和弦溝通出問題，才未立即將于男賣錶所得交給謝和弦，自始至終陳女與于男都沒有要將手錶據為己有的不法意圖，予以不起訴處分。

檢警調查，謝和弦因陳姓女直播主跟他借錢，便將他的勞力士深海黑水鬼手錶交給對方，由陳女代售變現。陳女在去年2月17日將勞力士手錶傳給她的老闆于男，稱手錶是謝和弦拿給她典當的，並問于男是否認識當鋪。于男收下手錶後，給了陳女一筆10萬元訂金，並在後來找到買家，以30萬餘元將手錶售出，未料謝和弦因遲未收到錢，認為陳女與于男詐騙，怒向兩人提告。

偵查時，陳女聲稱于男知道錶是謝和弦的，因謝和弦催促她交出賣錶所得，她催促于男卻被封鎖。于男則表示，他當時因公事與陳女不合，不太想理陳女，加上他已經先付訂金給陳女，想等陳女與謝和弦溝通完畢、再定日期交付賣錶所得，但陳女卻沒跟謝和弦說他已經付了訂金，他後來聯繫陳女，說法又跟謝和弦不同，他才會不想理陳女，他願意交還賣錶所得給謝和弦。